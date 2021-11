L'acteur Alec Baldwin adopte un nouveau chaton pendant que son chat se remet de son accident de voiture

La famille d’Alec Baldwin s’agrandit. L’épouse de l’acteur a annoncé sur Instagram l’adoption d’un chaton Bengal et en a profité pour donner des nouvelles rassurantes de leur autre chat Emilio. Ce dernier était revenu blessé d’une escapade 2 semaines plus tôt.

La famille Baldwin n’est pas au mieux en ce moment, depuis le tir mortel survenu lors du tournage du western « Rust ». Alec Baldwin tenait l’arme censée être inoffensive et qui avait coûté la vie à Halyna Hutchins, directrice de la photographie. Le réalisateur du film Joel Souza avait également été blessé lors de l’incident. L’acteur et ses proches peuvent toutefois compter sur leurs animaux de compagnie pour leur « donner du réconfort et de l’amour ».

Ces mots sont ceux employés par sa femme Hilaria Baldwin dans la publication Instagram où elle vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau chat dans la famille, comme le rapportait People ce mercredi 17 novembre.

Il s’agit d’une jeune femelle Bengal que les enfants du couple ont choisi d’appeler « Cayetana Magdalena Baldwin », détaille-t-elle dans son post. Le félin provient d’un petit élevage basé à Long Island, dans l’Etat de New York. Cayetana rejoint donc les 2 autres chats des Baldwin que sont Antonio et Emilio.

Du nouveau au sujet d’Emilio après sa disparition et son accident

Il est justement aussi question de ce dernier dans la publication d’Hilaria Baldwin, puisqu’elle y donne des nouvelles de l’animal qui avait brièvement disparu au début du mois. Elle fournit précisions sur les circonstances de l’accident ayant causé des blessures à Emilio, indiquant qu’il avait été renversé par une voiture. Ce qui lui avait valu une lésion sérieuse à la vessie et une patte cassée.

Le chat avait dû subir 2 interventions chirurgicales et 4 transfusions de sang, d’après sa propriétaire, qui assure qu’il se porte mieux. « Il est assez énervé par le cône vétérinaire et le fait d’être enfermé pour limiter sa mobilité, mais nous sommes reconnaissants qu'il soit en voie de guérison et envers la clinique vétérinaire BluePearl », ajoute-t-elle.