L'acte héroïque d'une passante offre une seconde chance à 3 chats promis à un destin tragique

Une famille féline abandonnée à son triste sort a été sauvée grâce à une passante et à l’association l’ayant prise en charge par la suite, rapportait The Telegraph & Argus le jeudi 6 juillet.

La découverte a été faite le mercredi 5 juillet par une dame. 2 jeunes chattes et un chaton étaient enfermés dans une caisse de transport. Cette dernière avait été déposée au milieu des buissons bordant une route de Fanrley, quartier de Leeds dans le Yorkshire de l’Ouest (Angleterre).

La personne « a trouvé cela un peu étrange, indique Yorkshire Cat Rescue sur sa page Facebook. Elle a alors décidé de s’arrêter et de jeter un coup d’œil. Dieu merci, elle l’a fait et a ainsi découvert à l’intérieur 2 jeunes chattes adultes et un petit chaton ». Leur sauveuse les a ensuite emmenés chez elle, où elle les a lavés et nourris.

Yorkshire Cat Rescue, association basée à Keighley à environ 25 kilomètres de là, ajoute que la caisse de transport était pleine d’excréments. Ce qui signifie que l’abandon avait eu lieu plusieurs heures plus tôt.

« Cela nous brise le cœur de penser à ce qui aurait pu leur arriver si personne ne s'était arrêté pour vérifier », poursuit l’organisation dans sa publication Facebook.

« Nous veillerons à ce que la famille reste unie »

La chatte à la robe blanc et gris a été nommée Ballister par l’équipe de Yorkshire Cat Rescue qui a recueilli le trio. Sa congénère au pelage blanc et noir s’appelle désormais Ambrosia, alors que c’est le nom de Nimona qui a été choisi pour le chaton.



Yorkshire Cat Rescue / Facebook

Ces chats « ont tellement peur, mais nous veillerons à ce que la famille reste unie, promet l’association. Nous espérons qu’un séjour en une famille d'accueil leur permettra de se sentir à nouveau en sécurité et aimés. »

Pour Yorkshire Cat Rescue, cet abandon illustre la « dure réalité » du sauvetage animalier.