Journée mondiale de la stérilisation : les organisations exhortent les propriétaires de chats à faire stériliser leur animal, car les élevages "explosent" !

Photo d'illustration

En Grande-Bretagne, les associations de protection animale s’attendent à un boom de la population féline dans les semaines à venir et incitent les propriétaires de chats à faire stériliser les derniers. Autrement, la situation pourrait être extrêmement difficile à gérer.

Aujourd’hui, mardi 22 février, est le « World Spay Day », ou Journée mondiale de la stérilisation. L’occasion de rappeler l’importance de cette pratique dans la protection des animaux contre les risques liés la reproduction non contrôlée : errance, abandons, maltraitance… La RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) et d’autres associations britanniques appellent justement les propriétaires à faire stériliser leurs chats, alors qu’elles préviennent que la période à venir verra une « explosion » des naissances, rapportait Wales Online le 21 février.

Pour les organisations en question, il s’agit là de la conséquence de la baisse significative des opérations de stérilisation observée récemment, ayant atteint leur niveau le plus bas depuis 9 ans. Elles estiment que plus d’un millions de chats vivant actuellement au Royaume-Uni n’ont pas été stérilisés.

D’après la RSPCA, on dénombre aujourd’hui 10 millions de félins domestiques dans le pays. Le taux de stérilisation, qui était habituellement de l’ordre de 91%, est descendu à 86% en 2020.

Les stérilisations de chats freinées par la crise sanitaire

L’association impute cette tendance à la pandémie de Covid-19 et à l’augmentation de la demande en animaux de compagnie qu’elle a entraînée, ainsi qu’au « manque d’options de stérilisation » pour les propriétaires. La RSPCA explique, en effet, qu’à cause des restrictions et procédures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, les maîtres devaient attendre beaucoup plus longtemps avant de faire stériliser leurs chats dans les cliniques vétérinaires. Entretemps, les animaux ont pu se reproduire et des portées ont vu le jour.

A lire aussi : 5 chatons orphelins recueillis prêts à donner une tonne d'amour

Les semaines et les mois à venir s’annoncent donc compliqués pour les refuges, qui devront très probablement faire face à un nombre important d’abandons et de sauvetages. Plus que jamais, les associations demandent aux propriétaires de se montrer responsables et de faire stériliser leurs compagnons, tant qu’il est encore temps.