Jeté sans pitié d’une voiture en pleine nature, un chat trouve une aide providentielle d'une randonneuse témoin de la scène (vidéo)

Ce jour-là, Jess Estrada, une résidente du sud de la Californie (États-Unis), se promenait dans le parc de Box Springs Mountain, près de Los Angeles, lorsqu'elle a été témoin d’une scène déchirante. À quelques mètres d’elle, une femme a subitement jeté un chat tigré hors de sa voiture avant de s’enfuir précipitamment. En réalisant ce qu’il venait d’arriver, Jess est immédiatement passée à l’action.

Un abandon choquant

Dans la légende d’une vidéo Instagram relayée par PetHelpful, Jess explique :« J'ai vu une femme sortir de sa voiture et jeter un chat dans les buissons. La pauvre a couru vers elle, et elle l'a saisie - seulement pour le lancer à nouveau. J'étais en état de choc. » La randonneuse savait qu’elle devait agir vite. Elle a donc téléphoné sans attendre au service animalier local qui l’a mise en contact avec Jay, une agente du parc particulièrement gentille et compatissante.

© @prancing_fox / Instagram

En arrivant sur place, celle-ci a confirmé que le chat était âgé et domestiqué. Elle a également remarqué que le pauvre minou était stressé par la situation et qu’il présentait une queue courte témoignant de plusieurs blessures antérieures.

© @prancing_fox / Instagram

Selon la ranger Jay, il n’aurait probablement pas survécu à la nuit dehors avec les serpents et les coyotes qui rôdent dans la région… Une chance pour lui : Jess était là et on peut dire qu’elle est devenue son héroïne !

Prêt à un nouveau départ

Avec l'aide d’une collègue, Jay a pu capturer le chat en douceur avant de l’amener en toute sécurité au refuge du comté de Riverside à Jurupa Valley. Là-bas, il a reçu les soins dont il avait besoin ainsi qu’un nouveau nom : Joey. Âgé d’environ 7 ans, il a également été stérilisé et il est désormais prêt à trouver un foyer aimant pour toujours.

© @prancing_fox / Instagram

Son ancienne propriétaire n’a malheureusement pas été retrouvée (notamment parce que son véhicule n’était pas immatriculé). Grâce à Jess, Joey a au moins eu la chance d’échapper à une triste fin, seul dans la nature, et de pouvoir bientôt prendre un nouveau départ dans la vie.

© Riverside County Animal Services

Comme la sauveteuse improvisée l’écrit encore dans la légende de sa vidéo Instagram : « Les animaux ne sont pas jetables. S'il vous plaît parlez quand vous voyez quelque chose qui ne va pas. Vous êtes peut-être leur seule chance. »