Jeté d'une voiture, malade et infesté de parasites, un chat survit miraculeusement de la noyade secouru par un homme qui promenait son chien !

En Angleterre, un homme qui promenait son chien a vu un automobiliste tenter de noyer une chatte en la jetant dans un cours d’eau, avant de quitter précipitamment les lieux. Le propriétaire canin s’est empressé de porter secours au félin. Sans son intervention, l’animal, clairement maltraité depuis longtemps, n’en serait pas sorti vivant.

Le 29 novembre dernier, entre 13h et 14h, une voiture s’est arrêtée sur Finkle Street à Bentley, dans la banlieue de Doncaster dans le Yorkshire du Sud, et le conducteur a jeté un chat dans le ruisseau Mill Dyke, rapporte Doncaster Free Press.

Cet acte de cruauté a été commis devant témoin. Un homme qui était en train de promener son chien a, en effet, assisté à la scène. Il s’est aussitôt porté au secours du félin, qui était en fait une femelle.

Il est descendu vers le cours d’eau et a récupéré la chatte, se rendant compte à quel point elle était maigre et mal en point. L’animal, par la suite appelé Honey, était négligé depuis longtemps et la personne avait décidé de s’en débarrasser de la plus brutale des manières.

Craignant la réaction de son chien, le passant a confié la chatte à une dame, qui a appelé son mari pour qu’il lui prête main-forte. Le couple a séché et réchauffé la rescapée, puis l’a emmenée à la clinique vétérinaire Vets 4 Pets située à Wheatley. La RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) a également été informée de l’incident.

Les vétérinaires ont commencé par raser Honey, car son poil était extrêmement emmêlé et sale. Ils ont ainsi pu l’examiner plus facilement, constatant qu’elle présentait un abcès non soigné au niveau du dos. La chatte souffrait également de multiples coupures, était infestée de puces et très faible, en plus de sa maigreur extrême.

Après les soins, Honey a été transférée au refuge RSPCA de Doncaster & Rotherham, situé à Bawtry. Elle se remet petit à petit de la terrible épreuve qu’elle venait de vivre.

De son côté, la RSPCA mène l’enquête pour tenter d’identifier l’auteur de ce geste innommable, afin qu’il en réponde devant la justice.