« Je n’avais pas l'impression d'être dans une maison vide » : son chat l’aide à surmonter la perte de son épouse

Pour la majorité des propriétaires, les animaux de compagnie sont des membres de la famille à part entière. Plus encore, ils peuvent devenir nos meilleurs amis, nos plus fidèles alliés et même notre soutien dans certaines situations. Pour Jon Andrews, qui a perdu sa femme, la présence de son chat a été déterminante dans son processus du deuil.

Jon Andrews, un habitant de Woking (Surrey, Angleterre), a perdu sa femme en 2020 des suites de la covid-19. Cette dernière, nommée Lara, est partie à l’hôpital un jour et n’est malheureusement plus jamais rentrée à la maison. Une épreuve terrible pour son mari, qui a trouvé un soutien immense en Magic, son chat est un ami fidèle.

Quand la pandémie a frappé le monde entier, Lara est tombée malade et a dû se faire hospitaliser. Son état de santé s’est tragiquement dégradé à cause de complications liées au virus, comme le précisait la BBC . Finalement, Lara n’a pas survécu à la maladie et s’est éteinte à l’hôpital.

Une présence réconfortante

Quand Jon est rentré chez lui après cette terrible perte, plus rien n’était comme avant, à l’exception d’une chose : Magic était toujours présent. Aussi discrète soit-elle, la boule de poils a comblé, d’une certaine manière, le vide immense laissé par l’absence de Lara dans la maison : « Magic m'attendait en haut des escaliers, donc je n’avais pas l'impression d'être dans une maison vide », témoignait Jon.

Et Magic n’a jamais laissé tomber son propriétaire, même dans les moments les plus sombres : « C'était incroyable de voir à quel point la vie peut changer si vite, mais Magic a été là tout au long de ce processus ». Il était le meilleur ami que Jon puisse avoir en cette période et l’homme est très reconnaissant envers lui pour cela.

Aujourd’hui, il a refait sa vie avec une autre femme nommée Emma. Laquelle a tout de suite été acceptée par Magic. Ce dernier a remporté le titre de Chat de famille de l’année, auprès de l’organisation Cats Protection, qui a organisé un concours pour récompenser les chats. De quoi rendre son propriétaire très fier, une fois de plus.