« Je m'inspire beaucoup des animaux » : quand l'espièglerie d'un chat se reflète dans le jeu d'acteur de Jim Carrey

The Mask, Ace Ventura, The Truman Show… Jim Carrey a profondément marqué le film comique américain dans les années 1990. Connu pour divers rôles culte, il s’est souvent glissé dans la peau de personnages drôles et loufoques. Ses gestes humoristiques et ses nombreuses grimaces sont devenus sa marque de fabrique.

Ainsi, l’acteur a enchaîné les performances amusantes, faisant hurler de rire plusieurs générations. Mais comme pléthore d’artistes, Jim Carrey a développé son talent grâce à une source d’inspiration particulière : ses compagnons à 4 pattes.

« Je m’inspire beaucoup des animaux. J’avais un chat qui ne tournait pas rond. Il avait ce regard quand il plaquait ses oreilles vers l’arrière et vous saviez qu’il était sur le point de faire quelque chose de terrible : grimper aux rideaux ou autre », a déclaré le comédien dans le cadre d’une interview.

Les animaux nous inspirent au quotidien

« Il avait ce regard bizarre et ça m’a frappé, a poursuivi le sexagénaire, un jour, je l’ai regardé et je me suis dit : "C’est vraiment la sensation que je veux avoir quand je suis devant la caméra". Je veux que le public ait le sentiment que je suis sur le point de grimper sur les rideaux, de faire quelque chose de dingue. »

Comme l’indique le site web The Digital Fix, Jim Carrey a toujours été quelque peu imprévisible… à l’instar de nos amis aux pattes de velours ! Pour l’acteur, c’est une immense de joie de n’avoir aucune idée de ce qu’il va faire, mais de savoir que ce sera finalement hilarant.

Les animaux ne cesseront jamais de nous surprendre et de nous inspirer !