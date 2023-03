« J’ai sorti Cali du refuge, mais c’est lui qui m’a sauvée » : une femme revit grâce à son chat

Au cours des dernières années, les aléas de la vie ont essayé de mettre à terre Anaïs. Le décès de sa maman, son divorce et la disparition de son meilleur ami à 4 pattes l’ont profondément affectée, au point d’entraîner un état de dépression. Mais comme le fait si bien remarquer un célèbre proverbe péruvien : « Les animaux sont les anges de cette terre. » Une simple rencontre, au détour d’un refuge, lui a donné de l’espoir et le courage d’affronter le destin. La rédaction de Woopets a recueilli son témoignage bouleversant.

L’année 2017 est marquée d’une pierre noire pour Anaïs. Sa maman a été emportée par un arrêt cardiaque, alors qu’elle dansait pendant sa réception de mariage. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie s’est transformé en cauchemar. Un cauchemar qui a emprisonné son esprit pendant plusieurs semaines…

« Le syndrome de stress post-traumatique m’empêchait de sortir de chez moi, la décompensation anxieuse généralisée m’empêchait de dormir, la dépression m’amenait à contempler la Mort. Je n’étais que souffrance, pleurs, incompréhension et idées noires », a-t-elle confié à l’équipe rédactionnelle de Woopets.

Plus d’un mois après le décès de sa mère, Anaïs a découvert le SOS d’un refuge animalier pour un chat victime d’abandon et du FIV (sida). La jeune femme a craqué pour cette petite boule de poils, âgée de 5 ans, qui aurait certainement rencontré des difficultés à se faire adopter en raison de sa maladie.

« Nous avions tous les deux perdu nos repères, nos attaches, nos racines. Il déprimait de son côté, et moi du mien. Alors je me suis dit qu’on pourrait mutuellement s’aider et je suis allée le chercher », a poursuivi notre interlocutrice.

Une rencontre salvatrice

Les deux âmes écorchées vives ont ressenti le grand frisson du coup de foudre ! Alors que les soigneurs l’avaient prévenue que Calimero – alias Cali – se montrerait farouche, le félin a immédiatement témoigné de l’amour et de la reconnaissance envers son adoptante.

5 minutes après avoir posé la patte dans son nouveau foyer, Cali s’est blotti contre Anaïs, puis a mis en route sa machine à ronronnements. Par la suite, le moustachu est devenu un véritable « pot de colle » ! Très lié à son humaine, il la suivait comme son ombre et ne cessait de lui prouver son attachement profond.

« J’ai sorti Cali du refuge, mais c’est lui qui m’a sauvée. Il m’a réappris le bonheur quand je ne croyais plus cela possible, a affirmé Anaïs, qui a subi un divorce de plein fouet en 2019, son arrivée dans ma vie m’a enlevé mes idées suicidaires. Ce petit bout d’amour, qui avait tant souffert de son abandon, ne méritait pas qu’on le laisse à nouveau. Alors j’ai tenu pour lui. »

Hélas, 4 ans plus tard, la dame en noir est réapparue sans crier gare. Son compagnon de voyage sans retour n’était autre que l’adorable Calimero. Le meilleur ami à fourrure d’Anaïs s’est brutalement éteint à la suite d’une crise de FIV.

Un nouvel espoir

« "Vivre avec" comme certains disent. Moi, j’appelle cela "survivre sans". Sans ceux qu’on aime et dont l’absence est juste partout, tout le temps, et qui laissent dans nos vies un silence assourdissant », a souligné notre source.

La douleur engendrée par cette perte tragique a permis à la dépression de se recramponner à Anaïs. La fameuse phrase « ce n’était qu’un chat », crachée par certaines personnes de son entourage, n’a fait que meurtrir un peu plus son cœur.

À l’aide de ses psys et de ses traitements, la femme endeuillée a finalement contemplé l’idée d’accueillir un nouveau membre de la famille. Comme elle suivait l’actualité de l’association Nejma, spécialisée dans les sauvetages difficiles, elle a décidé de contacter la présidente afin de se constituer famille d’accueil pour un félin en détresse.

C’est ainsi qu’un matou sauvage répondant au nom de Snowbell – SnowSnow pour les intimes – a rejoint son foyer. Indépendant, intouchable et agressif, il était l’opposé du défunt Calimero. « Je me suis dit que Snowbell serait "mon petit squatteur", mais qu’il y aurait cette distance entre nous, qui ferait qu’il ne "remplacerait" jamais Cali », a expliqué Anaïs.

Mais comme on dit : « Ne jamais dire jamais ! »

« L’amour fait des miracles »

Contre toute attente, Snowbell s’est frotté contre sa mère d’accueil et a visité les lieux. 2 heures après, il était confortablement installé sur ses genoux et ronronnait de plaisir ! Le chat, qui craignait la main de l’Homme et le moindre geste brusque, a fini par nouer une relation solide avec Anaïs.

« Snowbell est positif au FIV. Il a également un calicivirus assez important. Mais est-ce parce qu’ils sont malades qu’on doit les rejeter ou se refuser à les aimer ? Certainement pas, a-t-elle déclaré, l’amour fait des miracles ! Snowbell "la terreur" est devenu un "chat chien". Une glu ambulante, qui se pose sur moi dès que je m’assois quelque part, qui se met sur le dos, réclame des grattouilles au ventre, me tète le nez, me pattoune les joues, et dort collé contre mon visage. »

Anaïs n’imaginait pas retrouver un lien aussi puissant. Bien sûr, le nouvel arrivant n’a jamais entravé la mémoire de Cali. 11 mois après l’avoir pris sous son aile, la bonne samaritaine a entamé les démarches auprès de l’association Nejma pour l’adopter officiellement.

Alphonse de Lamartine avait raison : « Il y a des amitiés foudroyantes qui fondent les âmes d'un seul éclair. »

Crédits photo : Anaïs Leon-Serrano