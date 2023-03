« J’ai de l’admiration pour Maupassant » : blessé, malade et empoisonné, un chat errant trouve sa bonne étoile à temps (vidéo)

Le mois d’avril 2022 a été entaché par le sang d’un chat innocent. Blessures, empoisonnement, maladies, déshydratation… La pauvre bête souffrait dans son coin et lançait des appels au secours silencieux qui, heureusement, ont été perçus par les bénévoles de l’association Nejma. Ses bienfaiteurs ont remué ciel et terre pour le sauver. Au cours d’un entretien avec la rédaction de Woopets, Julie, fondatrice de l’organisme, s’est remémoré ce sauvetage avec beaucoup d’émotion. Récit.

3 avril 2022. Julie, responsable de l’association Nejma (Villard-Bonnot, Isère), a reçu un appel téléphonique alarmant. Clairanne, l’ange gardien d’une colonie de félins au Péage-de-Roussillon, a posé son regard sur un « invisible » qui souffrait en silence. Prostré dans l’ombre, le matou arborait un corps émacié et semblait en état de choc.

C'est Fabienne, l'une des bénévoles contribuant à la vie de l'organisme, qui a été désignée pour secourir cette âme en peine. Après 2h30 de route avec son époux, elle a récupéré la boule de poils sans aucune difficulté et l'a emmenée chez le vétérinaire. Extrêmement mal en point, elle se laissait manipuler sans opposer la moindre résistance.

« Ses yeux étaient collés, nous pensions que c’était un gros coryza, a confié Julie au micro de Woopets, mais ils étaient remplis de sang. Le vétérinaire a expliqué qu’il s’agissait d’un empoisonnement au raticide. » Fiévreux, déshydraté et maigre, l’animal puisait dans ses dernières forces pour survivre. Pour ne rien arranger, de multiples hématomes tapissaient douloureusement son petit minois. Un individu gangrené par la malveillance lui avait certainement asséné de nombreux coups…

« Ils sont restés une heure et demie dans le cabinet, a poursuivi notre interlocutrice, le pronostic vital était engagé. » Le chat – non identifié – a bénéficié d’une perfusion et de soins d’urgence. Il a notamment reçu de la vitamine K pour lutter contre le poison, qui avait envahi son organisme. Une fois sorti de la clinique, Fabienne, qui s'est constituée famille d'accueil, l'a conduit chez elle. Son combat pour le droit à la vie n’était toujours pas terminé…

Une vie de Maupassant

« Fabienne et son mari ont construit un chalet avec un enclos extérieur pour les chats que nous sauvons », a déclaré Julie. La bonne samaritaine a chouchouté son protégé, baptisé Maupassant, dans l’espoir de continuer à sentir son petit cœur battre. En plus de lui administrer ses médicaments, Fabienne a pris le temps de l’alimenter à la pipette, car il était incapable de se nourrir seul.

C’est seulement au bout d’un mois que Maupassant a commencé à rebondir sur ses pattes. Hélas, d’autres visites chez le vétérinaire ont révélé que le moustachu était victime d’hypertension, du FIV (sida), de becs de perroquet et d’une maladie cardiaque très rare connue sous le nom de cardiomyopathie hypertrophique asymétrique. « Cette pathologie ne met pas sa vie en danger, a assuré notre source, il a aussi eu des injections de Solensia pour lutter contre l’arthrose et pour l’aider à retrouver un confort de vie. »

10 mois après son sauvetage marquant, notre héros aux pattes de velours a littéralement repris du poil de la bête ! Il est passé de 5 kg à 8 kg, et a découvert les joies du foyer. Bien qu’il soit toujours sous traitement et demeure craintif avec les humains, il s’amuse dans le nid douillet aménagé par sa bienfaitrice. « Il est devenu très joueur… et a bien grossi ! », s’est enthousiasmée la responsable de l’association Nejma.

Après avoir affronté moult épreuves et vaincu la mort, Maupassant ne sera pas proposé à l’adoption. Il restera auprès de Fabienne, avec qui il a tissé un lien unique. « Des histoires comme celles-ci nous confortent dans notre combat, a conclu Julie, cela vaut le coup de se battre et nous donne de l’énergie pour continuer. J’ai de l’admiration pour Maupasssant, parce que c’est un grand guerrier ! »

La bonne étoile

L’association Nejma s’est enracinée dans le paysage isérois en 2019. Avec l’aide de ses collègues Fabienne, Léa et Évelyne, Julie déploie ses ailes pour voler au secours des « gueules cassées », que bon nombre de passants refusent de regarder. La majorité des félins prise en charge par cette organisation de protection animale est positive au FIV. D’autres souffrent de leucose, de calicivirose, de tumeurs ou encore de handicap.

« Le souci, c’est que nous mettons beaucoup de temps à trouver des adoptants, car nos chats ont le sida, des séquelles physiques et ne sont pas toujours sociables. Il faut savoir que les chats craintifs évoluent. Une vraie relation finit par se créer, mais cela prend du temps, a exprimé notre interlocutrice, nous fonctionnons uniquement avec des familles d’accueil et nous avons un système de parrainage. Maupassant n’a pas encore trouvé de parrain ou de marraine… »

Pour la petite anecdote, « Nejma » signifie « étoile » en arabe. Une étoile qui veille attentivement sur les « invisibles », et qui éclaire leur chemin afin de les mener jusqu’à la porte du bonheur ! À l’heure actuelle, plusieurs animaux rêvent de la pousser, comme la belle Électre, sourde et amputée d’une patte. Mais ça, c’est une autre histoire à découvrir prochainement sur Woopets…

Crédits photo : Association Nejma