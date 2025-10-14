"J'ai élevé un génie", un chat débrouillard et créatif invente son propre jeu à partir d'un simple élastique (vidéo)

Certains chats redoublent d’inventivité pour tromper l’ennui et vont même jusqu’à inventer leurs propres jeux. C’est le cas de Norman, un félin aussi joueur qu’ingénieux, qui a littéralement bluffé les internautes avec une activité pour le moins inattendue.

Nos animaux de compagnie nous impressionnent et nous surprennent tous les jours par leur intelligence, en particulier les chats. L’un d’eux, répondant au nom de Norman, n’y fait pas exception.

Ce chat au pelage tabby gris est l’une des 3 vedettes félines du compte TikTok “@thecatbrotherz”, dont les aventures quotidiennes sont suivies par près de 2000 followers. Les 2 autres s’appellent Jack et Lynk.

Norman est le protagoniste d’une vidéo devenue rapidement virale et relayée par Parade Pets . Mise en ligne le 8 septembre 2025 sur le réseau social, elle a généré 5,8 millions de vues à ce jour. La voici :

Norman a donc 2 partenaires de jeu à la maison, mais lorsque ceux-ci ne sont pas disposés à jouer avec lui ou s’il souhaite tout simplement s’amuser tout seul, il sait tout de suite ce qu’il lui reste à faire. Il a, en effet, développé sa propre discipline : le lancer et la récupération d’élastique à cheveux.

Le chat en a trouvé un par terre et a appris, tout seul, à tirer sur l’objet et à le relâcher pour le projeter dans les airs, avant d’aller le chercher en courant. Il faut le voir pour le croire, et sa propriétaire a eu la bonne idée de filmer pendant qu’il était à l’oeuvre.

“J’ai élevé un génie”

“Que dire ? J’ai élevé un génie”, peut-on lire dans la légende de la vidéo, à laquelle de nombreux internautes amusés, mais aussi et surtout admiratifs, ont réagi en commentaires.

“C'est en fait la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue de la part d’un chat”, a ainsi écrit Emery Snyder. “Imaginez être frappé par un élastique à cheveux… Lancé par votre chat”, a commenté, pour sa part, Alyssa Cao.

D’autres ont relevé l’attitude et la posture du chat juste avant de relâcher l’élastique, donnant l’impression de calculer la trajectoire. Certains d’entre eux ont même réalisé des captures d’écran de ce moment précis.

@thecatbrotherz / TikTok