« J’ai commencé à paniquer », après avoir disparue dans le trou d’un mur, une chatte sauvage reste coincée pendant 11 jours (vidéo)

Ce qui devait être un sauvetage de routine pour une petite chatte sauvage s’est rapidement transformé en une mission de plusieurs jours à Winnebago, dans l’Illinois (États-Unis). Coincée dans les murs d’une maison, Luna a obligé les bénévoles à redoubler d’ingéniosité et de patience pour tenter de la libérer saine et sauve.

La surpopulation féline est un vrai problème qui affecte les animaux, les refuges et même notre environnement. Pour y remédier, de nombreuses associations se mobilisent pour attraper, stériliser et relâcher les chats errants. C’est le cas de l’association américaine NIPCO TNR (Northern Illinois Prevention of Cat Overpopulation), où Danielle Freeman œuvre depuis plus d’un an pour venir en aide à ces boules de poils. Récemment, elle a participé à la capture d’une chatte sauvage nommée Luna afin de la stériliser, mais cette journée ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu…

Un sauvetage hors du commun

Après l’opération de la minette, Danielle a voulu la ramener chez elle pour qu'elle puisse se rétablir. Malheureusement, Luna s’est rapidement faufilée dans un trou de la salle de bain et a disparu. « J’ai commencé à paniquer », a déclaré sa bienfaitrice à WIFR.

© WIFR

Terrifiée, la petite chatte s’était réfugiée dans les murs de sa cave et refusait d’en sortir. Danielle a alors installé un piège dans la salle de bains, espérant qu’elle se montrerait, mais au bout de 24 heures, elle a dû demander de l’aide à Kristina O’Neill, une spécialiste des cloisons. Celle-ci a conseillé de simplement lui fournir eau et nourriture, en attendant qu’elle sorte d’elle-même.

Pendant plusieurs jours, avec l’aide de sa famille et de ses amis, Danielle a également percé des trous dans les murs pour observer Luna. Un jour, ils ont aperçu ses yeux briller et ont réalisé qu’elle était vivante. Ce n’est qu’au 10e jour, qu’ils ont finalement réussi à l’attraper à l’intérieur du mur.

© WIFR

Même si Kristina a été mordue dans l’intervention et qu’elle a dû suivre un traitement médical, elle affirme qu’elle recommencerait volontiers pour la sauver.

Un appel à la sensibilisation

Danielle a également été soulagée que Luna s'en soit sortie vivante. « C'est tellement surréaliste, un moment où l'on se demande comment ce chat peut encore être en vie après plus de 10 ou 11 jours sans eau ni nourriture, et la voilà pleine de vie, qui gigote, elle a l'air en pleine forme », s’est-elle réjouie.

La bénévole a également tenu à sensibiliser le public sur le problème des chats errants. Elle rappelle notamment que les refuges sont débordés et insiste sur l’importance du bénévolat, de l’accueil temporaire et de la stérilisation pour limiter la surpopulation féline. « C’est mauvais pour l’environnement, et c’est tout simplement très cruel, car beaucoup de ces chatons ou chats meurent faute d’abri adéquat et de nourriture appropriée », affirme-t-elle.

A lire aussi : Contre toute attente, un chat roux et une petite souris destinés à être ennemis deviennent amis pour la vie (vidéo)

© WIFR

De son côté, Luna se porte bien : désormais stérilisée, elle a retrouvé sa vie à l’extérieur, avec nourriture et abri assurés.