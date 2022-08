Introuvable depuis 7 mois, un chat surprend sa famille en refaisant surface à 80 kilomètres de chez lui

Ils étaient sans nouvelles de leur chat depuis le mois de janvier. Ses propriétaires ne s’attendaient donc pas à l’appel reçu de la part d’une clinique vétérinaire située à des dizaines de kilomètres de chez eux et leur annonçant que leur animal de compagnie les y attendait.

Une famille de Crieff, en Ecosse, a retrouvé son chat disparu 7 mois plus tôt grâce à sa puce d’identification et à l’homme qui, le croyant errant, prenait soin de lui et le nourrissait depuis des semaines. Un récit rapporté par Daily Record.

C’est à Kenmore, à 80 kilomètres du domicile de ses maîtres, que le félin à la robe rousse avait atterri dans des circonstances que tout le monde ignore encore.

Il errait autour du parking de l’hôtel Kenmore Club quand un employé de maintenance de l’établissement l’avait remarqué. Mike Gracie, 59 ans, s’était pris d’affection pour ce chat qu’il décrit comme « très amical ».

L’homme avait pris l’habitude de lui donner à manger chaque fois qu’il venait au travail, mais constatait que l’animal perdait du poids malgré tout. Il était également couvert de tiques.



Les retrouvailles, 7 mois plus tard

Au bout de quelques semaines, inquiet pour son état de santé et envisageant de l’adopter, il a demandé l’aide de Dave, un collègue, pour le capturer. Tous 2 ont installé une cage-piège, dans laquelle le chat a fini par entrer et se laisser enfermer.

Mike Gracie l’a ensuite emmené à la clinique vétérinaire Heartland Vet Services. C’est là que la puce du quadrupède a parlé et révélé l’identité de ses propriétaires, qui le cherchaient désespérément depuis le mois de janvier.

A la fois surpris et ravis, ils sont venus le chercher le matin du 27 juillet pour le ramener à la maison.

