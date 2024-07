Intrigués par la présence d’une chatte dans une épicerie fermée, des passants enquêtent et découvrent qu'elle était enfermée

Une chatte est restée enfermée dans une épicerie pendant plusieurs semaines et a suscité l’intérêt des habitants du coin. Ceux-ci ont découvert qu’elle avait des propriétaires, mais ne comprenaient pas pourquoi ils la laissaient dans cette boutique abandonnée. Ils se sont alors mobilisés pour l’aider.

Dans le quartier Hell's Kitchen de New York, aux États-Unis, une féline a attiré le regard des passants. Il s'agissait de Leila, la chatte des anciens propriétaires d’une épicerie nommée Citra Gourmet Deli. Celle-ci vivait toujours à l’intérieur du commerce tandis que ses maîtres l’avaient quitté 5 semaines auparavant. Cela a inquiété des bienfaiteurs, qui ont décidé de l’aider.

La féline apparaissait fréquemment à la fenêtre du magasin, précisait W42ST. Elle a été remarquée par plusieurs personnes et ces dernières ont partagé un message sur les réseaux sociaux, inquiètes de son sort.

© Ben Lagman

Une mobilisation générale

Un groupe de voisins s’est organisé pour prendre en charge la boule de poils et a décidé de la sortir de l’épicerie. Ben Lagman, qui sauve régulièrement des chats, faisait partie de l’équipe et s’est rendu sur les lieux pour pénétrer dans l’établissement. À son arrivée, l’ancien propriétaire de la boutique se tenait devant la porte. Il disposait toujours des clés et a accepté d’ouvrir aux sauveteurs.

Il a expliqué que l'animal, nommé Leila, lui appartenait toujours et qu’il venait le nourrir quotidiennement. Toutefois, la chatte vivait dans des conditions insalubres, ne prenait pas l’air et était isolée. Ben a donc tenté de convaincre son propriétaire de lui laisser la féline et l’homme a fini par accepter.

© Ben Lagman

« Je suis très fier de faire partie de la communauté Hell's Kitchen »

Puisque Leila n’avait nulle part où aller, Ben a décidé de l’accueillir chez elle temporairement. Mais au bout de la première nuit seulement, il s’est attaché à elle et a déclaré qu’il souhaitait l’adopter.

Il a reçu l’aide de sa communauté pour financer ses soins vétérinaires grâce à une collecte de fonds et a été surpris par la générosité des gens : « La quantité d'amour et d’humanité, je veux dire que tout le monde s’est mobilisé comme ça pour ce petit chat que personne ne connaissait » soulignait-il.