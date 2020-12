Interpellée par des miaulements provenant de sa voiture, cette femme impuissante appelle à l'aide sur les réseaux sociaux pour porter secours à un chat coincé dans son moteur

Ayant constaté qu’un chat s’était retrouvé pris au piège sous le capot d’une voiture, une habitante a tout fait pour lui porter secours. Ce qu’elle craignait par-dessus tout, c’était que le propriétaire du véhicule fasse tourner le moteur et mette ainsi l’animal en danger.

Linda McGuire vit dans le quartier d’Ukrainian Village à Chicago, dans l’Etat de l’Illinois. Bénévole au sein de l’association Tree House Humane Society, elle prend soin des chats errants qui vivent dans son secteur.

Mercredi soir (2 décembre 2020), elle était justement en train de s’occuper de félins quand elle a vu l’un d’eux, qu’elle ne connaissait pas, partir en courant pour se réfugier sous une voiture en stationnement. Lorsqu’elle a voulu s’en approcher, elle s’est rendu compte que l’animal était coincé dans le compartiment moteur, rapporte Block Club Chicago. Elle ignorait à qui appartenait le véhicule, mais elle a essayé d’attirer le chat en vain.

Comme il se faisait déjà tard, elle a décidé de revenir le lendemain matin. Elle espérait ne pas y retrouver le chat, mais il était hélas toujours là, pris au piège sous le capot.

Linda McGuire a laissé un message sur la voiture à l’adresse de son propriétaire, lui expliquant la situation pour qu’il s’abstienne de démarrer. Elle a ensuite appelé le service de contrôle des animaux, les services municipaux et la police locaux, sans succès. Ce n’est que grâce à son appel à l’aide lancé via les médias de la place et les réseaux sociaux que la situation a pu évoluer.

Il a été vu par Emilia Fita, vétérinaire au Duke Animal Hospital. La jeune femme est aussitôt venue en renfort. Entretemps, le propriétaire de la voiture est arrivé lui aussi. Andres Rodriguez était évidemment surpris de constater que plusieurs inconnus étaient rassemblés autour de son automobile. Dès qu’ils lui ont expliqué ce qui se passait, il a déverrouillé le capot, ce qui a permis à Emilia Fita de récupérer le chat sain et sauf.

Le quadrupède a été appelé Jetta, du nom du modèle du véhicule. Epuisé, mais indemne, il a été confié à la Tree House Humane Society.