Inquiets pour le sort de sa portée, un couple de chats errants fait appel aux humains pour mettre bas

En accueillant 2 chats errants inséparables et amicaux chez eux, des New-yorkais étaient loin de se douter que la famille allait s’agrandir quelques semaines plus tard. Les félins ont véritablement frappé à la bonne porte.

Gianna Llewellyn et ses colocataires Christie et Rob avaient emménagé dans un appartement à Brooklyn en août dernier. Une poignée de semaines après leur arrivée, un couple de chats poussé par la curiosité est venu voir ces nouveaux venus dans le quartier.

Très amicaux, ils ont commencé à leur rendre visite de plus en plus souvent, surtout depuis que le trio leur a donné quelques morceaux de saumon. Gianna et les autres les ont appelés Miso pour le mâle et Suki pour la femelle, comme le raconte Love Meow.

Ils ont rapidement compris que ces animaux étaient inséparables, notamment en les voyant se toiletter mutuellement. Miso et Suki ont pris l’habitude de venir matin et soir pour réclamer de la nourriture, puis leurs visites sont devenues bien plus fréquentes. Ils voulaient aussi des caresses.

Miso, le plus bavard des 2, souhaitait ensuite entrer. Quant à Suki, son ventre commençait à grossir. Les colocataires les ont alors emmenés chez le vétérinaire, qui a confirmé la grossesse de la chatte. Son compère, qui est probablement le géniteur, a été vacciné et castré.

Des soins qui ont été pris en charge par une association locale, Little Wanderers NYC, contactée par Gianna. Les bénévoles ont également promis de couvrir les frais liés aux chatons à naître et le reste des actes vétérinaires (stérilisation de la mère et des petits, vaccins, etc.).

Gianna et ses amis ont ensuite accueilli les chats chez eux. Ils dormaient désormais au pied de son lit, en attendant le grand jour.

Quand celui-ci est arrivé, Miso s’est montré encore plus bienveillant envers Suki. Puis la chatte a donné naissance à 7 magnifiques chatons en bonne santé. Leur mère s’en est parfaitement occupée, tandis que leur père a pris soin de ne pas trop les déranger. Little Wanderers NYC attend que les jeunes félins grandissent suffisamment pour leur trouver des familles d’adoption.