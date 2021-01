Inquiet pour l'un des chatons de sa portée, cette chatte errante se rend dans un hôpital pour demander l'aide des médecins

Préoccupée pour l’état de santé de son chaton, une chatte errante a frappé à la bonne porte en se rendant aux urgences d’un hôpital stambouliote. Le personnel soignant s’est occupé des 2 félins et assuré qu’ils se portaient bien, avant de les envoyer chez le vétérinaire.

La scène s’est déroulée en avril dernier dans l’un des hôpitaux d’Istanbul, en Turquie, comme le rapporte le site Shareably.

Ce jour-là, une chatte errante s’était introduite dans la partie réservée aux urgences en amenant son chaton, qui semblait faible. Elle avait bien choisi l’endroit.

Sans perdre de temps, les urgentistes présents sur les lieux se sont affairés autour du duo. Infirmiers et ambulanciers se sont employés à rassurer la chatte, notamment en la caressant et en lui donnant à manger, pendant que d’autres examinaient son petit.

Heureusement, le chaton et sa mère ne présentaient aucun symptôme inquiétant. Par précaution, ils les ont tout de même emmenés chez un vétérinaire. Ce dernier les a auscultés à son tour et est parvenu à la même conclusion ; la chatte et sa progéniture étaient en bonne santé. Le petit félin avait simplement eu un léger coup de fatigue, semblait-il.

L’arrivée des chats aux urgences de l’hôpital, puis leur prise en charge par le personnel soignant ont été photographiées. Les images ont été publiées sur Twitter par une utilisatrice appelée Merve Özcan. Des posts qui n’ont pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. De nombreux internautes ont rendu hommage à ces personnes pour leur bienveillance envers la chatte et son chaton.

Le lendemain, elle a tweeté la photo de son chat, expliquant avec humour que ce dernier s’était montré un petit peu jaloux après sa publication.