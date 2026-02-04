Inquiet de ne pas retrouver sa chatte malade en rentrant, il découvre le geste insensé du livreur sur les images de vidéosurveillance

La disparition d’une chatte vulnérable a plongé toute une famille dans l’angoisse, d’autant plus que les circonstances se sont révélées pour le moins troublantes. Une histoire ayant eu lieu outre-Manche, mêlant inquiétude, images surprenantes et élan de solidarité, dont le dénouement a tenu de nombreux internautes en haleine.

Une chatte malade enlevée par un livreur a été retrouvée saine et sauve, et ramenée auprès de sa famille le surlendemain, rapportait The Guardian .

Le lundi 19 janvier, un appel à l’aide désespéré était lancé sur les réseaux sociaux par Carl Crowther, habitant d’Elland dans le nord de l’Angleterre, au sujet de sa chatte appelée Nora.

En rentrant chez lui cet après-midi-là, il avait constaté la disparition de la féline au pelage tigré. Lui et les membres de sa famille étaient d’autant plus inquiets que l’animal suit un traitement pour un souffle au cœur.

Se demandant ce qui avait bien pu arriver à Nora, Carl Crowther a décidé de visionner les enregistrements de sa caméra de surveillance. Ce qu’il a ainsi découvert l’a consterné. Sur les images, qu’il a partagées sur Facebook, on pouvait effectivement voir un livreur Amazon venu déposer un colis repartir avec la minette dans les bras.

Carl Crowther en avait aussitôt informé la police du Yorkshire de l’Ouest, qui a ouvert une enquête.

Contactée au sujet de l’incident, Amazon a déclaré que l’individu n’était pas un de ses employés directs, mais qu’il travaillait pour une filiale.



Carl Crowther / Facebook

Nora est “rentrée chez elle saine et sauve”

Les recherches se sont poursuivies, puis le mercredi 21 janvier, Carl Crowther a partagé la bonne nouvelle que tout le monde espérait apprendre, toujours sur Facebook. “Nous sommes ravis d'annoncer qu'elle est rentrée chez elle saine et sauve, a-t-il ainsi écrit. Nous sommes évidemment aux anges !”



Carl Crowther / Facebook

Il a ajouté qu’il ne pouvait pas communiquer davantage de détails “concernant son retour en raison des enquêtes en cours”, mais a remercié les personnes qui avaient partagé ses publications ou qui l'avaient aidé, citant les voisins, des conseillers municipaux et de parfaits inconnus.

Par ailleurs, Carl Crowther a reproché à Amazon le peu d’efforts consenti par l’entreprise pour l’aider à retrouver Nora, indiquant qu’elle a eu l’indécence de lui proposer de l’argent. Une démarche qu’il a qualifiée de “dégoûtante”.