Incapable de partager, ce chaton enrage lorsqu'il s'aperçoit qu'un congénère mange dans sa gamelle, sa réaction est fulgurante (Vidéo)

La vidéo montrant l’hilarante réaction d’un chaton, qui n’était pas du tout d’accord pour partager sa gamelle avec un congénère, est devenue virale en quelques jours. Son mouvement de désapprobation et de colère n’en a pas fini de faire le tour des réseaux sociaux.

Partagée sur le réseau social Reddit le 26 novembre dernier, une courte vidéo où l’on peut voir un chaton passablement énervé par un autre petit chat qui pioche dans « sa » gamelle, a amusé de très nombreux internautes à travers le monde.

En une semaine à peine, la publication a reçu plus de 45 000 « upvotes » (votes favorables) sur le site web communautaire américain. Elle a suscité de multiples commentaires d’utilisateur hilares et ne cesse d’être partagée depuis, comme le rapporte le Hindustan Times.

On ignore où et quand se déroule la scène. On ne connaît pas non plus l’histoire de ces chatons, s’ils vivent dans un refuge ou s’ils ont un propriétaire. Quoi qu’il en soit, ces petits chats, appartenant visiblement à une seule et même portée (ils semblent tous avoir le même âge), étaient en train de prendre leur repas, aidés par une personne dont on ne voit que la main gantée.

Sous les yeux d’un chat adulte se trouvant derrière, très probablement leur mère, les 5 petits félins se partagent 2 gamelles pleines de nourriture. La quantité paraît suffisante pour ces quintuplés, mais l’un d’eux ne semble pas adhérer à ce système. Il aurait préféré disposer de sa propre écuelle.

Alors, quand un autre chaton est venu manger dans le même récipient, il s’est totalement figé sous le coup de la colère.

Sa manière de regarder fixement devant lui, avec de la nourriture pendant de sa bouche, et de poser la patte avec autorité sur le contenu de la gamelle est à la fois adorable et comique.

Il n’y a aucun doute à avoir ; ce chaton a du caractère !