Ils pensent sauver un chat… Et se retrouvent avec un animal sauvage particulièrement agressif !

Un chat, ou une bête sauvage ? C’est la question que s’est posée un couple originaire de l’Yonne en récupérant un félin totalement incontrôlable. Et leurs interrogations se sont avérées légitimes, puisque l’animal était en fait un chat forestier, également connu sous l’appellation Chat sauvage d’Europe. Dominique Crickboom, relayé par France 3, a rapporté les faits.

Ce dernier est le directeur du CSOS 89, un centre de sauvetage pour animaux sauvages basé en Bourgogne-Franche-Comté. Il a été contacté par les sauveteurs de l’animal.

Csos89 / Facebook

Une femelle virulente

Ces derniers ont expliqué qu’ils avaient renversé la chatte par mégarde sur la route. Laquelle s’est retrouvée avec le fémur fracturé. Ils l’ont donc déposée chez le vétérinaire pour la faire soigner et, en tant qu’amoureux des bêtes, l’ont ramenée chez eux.

En l’espace de quelques heures, une fois l’effet des anesthésiants estompé, la rescapée s’est métamorphosée : « Il a vu les 2 autres chats de la maison et a commencé à les agresser. Les gens ont voulu intervenir, ils se sont fait agresser aussi ! » témoignait Dominique Crickboom. Lequel a pris en charge la bête pour en apprendre davantage sur elle.

Csos89 / Facebook

Un comportement justifié

Le vétérinaire lui-même avait émis des doutes quant au fait qu’il puisse s’agir d’un chat domestique typique : « C'est un chat de gouttière, mais il me paraît un peu bizarre ! » avait-il déclaré. Après des examens plus approfondis, tout le monde a finalement compris ce qui rendait le félin si singulier, mis à part ses accès de colère : c’était un animal sauvage. Un chat forestier, plus précisément.

Cette espèce protégée depuis 1976 vit dans les forêts françaises, comme son nom l’indique : « C'est un petit carnivore qui régule les rongeurs dans la forêt ». Bien que ces animaux soient surveillés, leur population tend à diminuer au fil des années. Ils sont pourtant essentiels à l’équilibre de l’écosystème.

A lire aussi : Un chaton tente d’attirer l’attention des bénévoles du refuge de toutes ses forces (vidéo)

Le félidé sauvé par les bons samaritains n’avait donc pas sa place en intérieur, ce qui explique son comportement. Après être resté quelque temps entre les bonnes mains du CSOS 89, il a été relâché dans son milieu naturel.