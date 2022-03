Ils ne pensaient jamais revoir leur chatte perdue il y a 6 ans, jusqu'à ce qu'ils reçoivent un appel surprenant

Photo d'illustration

S’étant échappée dans la foulée du déménagement de sa famille en 2016, une chatte est restée introuvable jusqu’à ce qu’un dame la découvre errante et l’emmène chez un vétérinaire. 6 ans plus tard, elle est de retour auprès des siens.

En Suisse, une famille pensait ne plus jamais revoir sa chatte disparue il y a 6 ans, mais contre toute attente, Pistache a refait surface récemment. Un récit rapporté par Le Matin.

En 2016, Catherine Leuba, son mari Raphaël et leur fils Théry, qui avait alors 7 ans, déménageaient à La Cibourg pour y ouvrir une buvette à fondues, en provenance de La Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel (Nord-ouest de la Suisse).

Ils avaient pris toutes leurs précautions pour éviter tout incident avec leurs 3 chattes Pelote, Tigresse et Pistache. Ce qui n’avait toutefois pas empêché cette dernière de prendre la fuite, quand l’ancien occupant de leur domicile y était revenu pour récupérer ses affaires et avait omis de fermer les portes et les fenêtres.

Pistache en avait profité pour s’aventurer loin de la maison, pour ne plus réapparaître depuis. Ses propriétaires l’avaient cherchée partout dans le secteur, « posé des affiches et distribué des flyers », raconte Raphaël Leuba, mais la chatte restait introuvable.

Au bout d’un mois de vaines tentatives, le couple devait se rendre à l’évidence ; Pistache ne reviendrait probablement jamais.



Image d'illustration

La famille était ensuite endeuillée par le décès des 2 autres félins ; d’abord Pelote, qui avait 18 ans, puis Tigresse, grièvement blessée à la patte. Puis les Leuba avaient adopté un chien, Sanka, et 4 autres chats, nommés Tigrou, Chaussette, Osiris et Bagheera.

Plus rien jusqu’à l’appel surprise du vétérinaire

Plus de nouvelles de Pistache, donc, jusqu’à ce coup de fil inattendu reçu de la part d’un vétérinaire le 3 janvier 2022. Leur interlocuteur leur annonçait alors que leur chatte était à son cabinet et qu’il avait obtenu leurs coordonnées grâce à sa puce d’identification.

A lire aussi : Cette chatte reçoit de nombreux compliments de la part d'inconnus en raison de sa beauté exceptionnelle

L’animal venait de lui être amené par une dame l’ayant récemment recueillie alors qu’il errait devant chez elle. Cette habitante de la commune des Bois, à 11 kilomètres de la maison des Leuba, avait remarqué un abcès chez Pistache.

De retour auprès de sa famille, Pistache se remet tout doucement de sa longue mésaventure. Elle a été mise sous antibiotique et reprend peu à peu sa place dans son foyer.