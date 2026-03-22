« Ils avaient absolument besoin de nous », l’inspection d’une voiture stationnée mène à la découverte de 29 chats vivant dans des conditions effroyables

À Philadelphie (États-Unis), une banale voiture cachait un secret choquant : derrière ses vitres teintées, des dizaines de chats vivaient dans des conditions épouvantables, attendant désespérément d’être secourus. Grâce à un signalement, la SPCA de Pennsylvanie a heureusement pu prendre en charge les pauvres boules de poils et mettre fin à leur cauchemar.

À la fin du mois de février, la SPCA de Pennsylvanie (États-Unis) a reçu un signalement inquiétant via son formulaire en ligne dédié aux cas de cruauté envers les animaux : quelqu’un soupçonnait que 8 à 10 chats étaient enfermés à l’intérieur d’une voiture. Une équipe d’agents, menée par Gabriel Feliciano, s’est alors immédiatement rendue sur place pour venir en aide à ces pauvres minous. Sur le chemin, ils ne pouvaient imaginer ce qu’ils allaient réellement découvrir…

Une découverte choquante

Arrivés sur place, les agents ont trouvé une petite Chrysler blanche garée à un coin de rue. « Elle n'avait pas l'air abandonnée, mais en nous approchant pour examiner la voiture, nous avons déterminé qu'elle était peut-être là depuis un certain temps », a déclaré Gabriel Feliciano à The Dodo à propos de la voiture.

En s’approchant davantage, les sauveteurs ont également été frappés par une puanteur intense, semblable à celle d’une litière géante. Le cœur battant, ils ont regardé à l’intérieur et ils ont découvert l’impensable : au moins 20 chats étaient entassés dans cet espace minuscule, certains à peine capables de bouger.

© Pennsylvania SPCA

Pendant ce temps, les voisins avaient commencé à se rassembler autour de la scène. Quand on leur a demandé à qui appartenait la voiture, les regards se sont immédiatement tournés vers une maison voisine. Les agents ont alors pu entrer en contact avec le propriétaire qui a finalement accepté de collaborer.

Une fois la voiture déverrouillée, les minous ont pu être sortis un à un, puis placés dans des cages de transport. Au total, 29 chats ont été sauvés ce jour-là d’un effroyable cas de négligence.

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L’espoir retrouvé

Soulagés par la fin de leur calvaire, les petits rescapés étaient plutôt mal en point. « Certains étaient maigres, d'autres avaient besoin d'un traitement contre la gale auriculaire, d'autres encore avaient perdu leurs poils », a déclaré Gabriel Feliciano. « Ils avaient absolument besoin de nous, et surtout de sortir de cette voiture ! »

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Parmi eux, Bubu, un chat noir dans un état critique, a été sauvé juste à temps et reçoit désormais des soins vétérinaires.

Miraculeusement, tous les chats ont survécu à cette épreuve et se rétablissent progressivement aujourd'hui en attendant de trouver une nouvelle famille.

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© Pennsylvania SPCA

Pour Gabriel Feliciano, le plus gratifiant n’est pas seulement d’avoir sauvé des vies, mais de voir que l’histoire de ces minous ne s’est pas terminée dans cette voiture.

« Ces animaux ont maintenant une chance de guérir, d’être soignés et de trouver enfin des familles qui les aimeront et prendront soin d’eux comme ils le méritent », conclut-il. C’est tout ce qu’on leur souhaite !