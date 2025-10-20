« Il est impossible de ne pas l’aimer », condamnée à rester aussi petite qu’un chaton toute sa vie, cette chatte errante trouve enfin le bonheur grâce à une femme qui n’a jamais cessé d’y croire

Lorsqu’elle a été découverte abandonnée au bord d’une route, Pixie était dans un piteux état et n’avait que peu de chances de survie. En la voyant, ses sauveurs ont immédiatement pensé qu’elle était un chaton. Pourtant, Pixie est bien une minette adulte qui a en fait un problème de santé bien particulier…

Comme beaucoup de ses congénères, Pixie a malheureusement connu l’abandon et la vie d’errance dans l’État de l’Ohio (États-Unis). Un jour, alors qu’elle se promenait seule le long d’une route très passante, elle est repérée par une bonne âme qui décide de rapidement contacter le refuge local. Sur place, l’équipe de bénévoles venue la secourir pense être face à un chaton d’à peine 8 semaines. La minette est minuscule et pèse moins d’un kilo ! Mais après une visite chez le vétérinaire du coin et quelques examens, ils découvrent qu’elle est en réalité âgée d’environ un an. En effet, Pixie possède déjà ses dents d’adulte ce qui prouve qu’elle a dépassé le stade juvénile depuis un petit moment déjà !

© @fost.er_kittens / Instagram

“Il est impossible de ne pas l’aimer”

Afin de s’assurer que Pixie puisse retrouver du poil de la bête dans un lieu sain et calme, les équipes du refuge contactent Heather, une bénévole particulièrement investie, afin de lui demander si elle peut accueillir la minette. “Ils m’ont appelée et m’ont demandé si je pouvais essayer de ‘faire fonctionner ma magie et de lui faire prendre du poids’”, confie-t-elle au cours d’un entretien accordé à la rédaction de Love Meow . Sans hésitation, la jeune a évidemment accepté et, avec beaucoup d’encouragements et de bienveillance, Pixie a rapidement pu être remise sur pattes. “Quiconque rencontre Pixie tombe amoureux d’elle. Elle aime être portée comme un bébé et fait confiance à tous les humains. Il était impossible de ne pas l’aimer et de ne pas se battre pour elle”, a déclaré par la suite sa bienfaitrice.

© @fost.er_kittens / Instagram

Malgré une nourriture spécialisée, des compléments alimentaires et beaucoup d’autres soins, Pixie n’a cependant pas grandi. Il est devenu évident aux yeux de sa maman d’accueil qu’elle conserverait la taille d’un chaton. Cependant, dans sa tête, la minette est parfaitement développée. “Elle se comporte comme un chat adulte, souligne la bénévole, elle peut grimper et sauter. Ses yeux sont aussi très expressifs”, a assuré Heather.

© @fost.er_kittens / Instagram

Côté santé, Pixie va mieux mais conserve des problèmes d’estomac chroniques. Une condition qui a exigé des conditions très précises pour son adoption. Et c’est une jeune femme prénommée Trina qui a réussi à convaincre Heather. “Elle m’a convaincue qu’elle ferait absolument tout ce qui était en son pouvoir pour l’aider. La nouvelle maman de Pixie a soigneusement aménagé son logement et planifié ses soins médicaux”, a conclu la bénévole avec soulagement.

© @fost.er_kittens / Instagram