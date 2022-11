Il découvre un chaton mal en point et seul sur la route, le recueille puis prend la plus belle des décisions

Trouvé seul dans la rue, un chaton maigre, sale et malade a connu une incroyable transformation grâce au couple qui en a fait le nouveau membre de sa famille. Le félin et ses humains se sont choisis mutuellement.

Un couple est tombé amoureux du chaton errant qu’il avait recueilli, comprenant rapidement qu’ils étaient faits pour vivre ensemble. Un récit rapporté par Love Meow.

Comédien de son état, Tyler Wood était au volant de sa voiture pour se rendre à une représentation quand il a aperçu la silhouette d’un petit chat au milieu de la route. Le jeune félin était seul et risquait de se faire renverser à tout moment. L’homme est descendu de son véhicule pour le mettre à l’abri.

Le chaton était très maigre, sale et affamé. Le voyant dans un si triste état, Tyler Wood l’a enveloppé dans une couverture et ramené chez lui. Entretemps, il a appelé sa compagne Erin Mac, qui était en déplacement, pour qu’elle vienne l’aider à en prendre soin.



« Nous l'avons appelé Stinky Kevin parce que lorsque Tyler l'a trouvé, il sentait très mauvais jusqu'à ce qu'il prenne un bain, raconte cette dernière. Il porte le nom de Kevin McCallister de ‘Maman j'ai raté l'avion’ ».

Stinky Kevin n’a pas attendu longtemps avant de montrer son attachement envers ses bienfaiteurs. Il s’est très vite mis à ronronner et à être affectueux. Il était clairement soulagé d’être enfin en sécurité, entouré de personnes bienveillantes et d’avoir le ventre plein.

Le couple l’a emmené chez le vétérinaire pour le faire examiner. Dans la salle d’attente, le chaton s’est roulé en boule et endormi sur les genoux de Tyler Wood. Celui-ci et sa petit-amie savaient dès lors qu’ils ne s’en sépareraient pas. Stinky Kevin lui-même semblait avoir fait son choix.



Une nouvelle vie pour Stinky Kevin

Dans sa nouvelle maison, le chaton regagnait du poids et de l’énergie à vue d’œil. Il devenait encore plus tendre et joueur, y compris avec les gens qu’il ne connaissait pas.

Il a pris l’habitude de sauter sur les genoux de Tyler Wood et Erin Mac, parfois même sur leurs épaules. Il les suit d’ailleurs jusqu’aux toilettes, détaille le comédien qui s’en amuse.



Ils ne se lassent pas des miaulements incessants et des regards pleins d’amour que leur adresse Stinky Kevin, comme pour les remercier de l’avoir sorti de la rue et de lui avoir offert une vie heureuse.

