Il abandonne un chaton et laisse un pack de bières en guise de remerciement, une association tente de découvrir son identité

Les bénévoles d'un refuge pour animaux basé à Wrexham, en Angleterre, ont été contactés après qu'un chaton enfermé dans une boîte a été découvert à proximité d'un supermarché. La minuscule boule de poils reçoit actuellement tous les soins dont elle a besoin. Ses bienfaiteurs se posent des questions au sujet de l'homme qui l'a laissée.

Les membres de l'association Candy and Tibby Trust mènent actuellement une enquête, après qu'un chaton a été abandonné non loin d'un supermarché. Le jeune félin, âgé seulement de 2 semaines, était enfermé dans une boîte en carton, elle-même glissée à l'intérieur d'un sac isotherme. La créature chétive avait à sa disposition des alèzes, du lait et une seringue.

La personne qui l'a déposé en ce lieu, a laissé un pack de bières pour remercier les bonnes âmes qui le prendront en charge, rapporte The Leader dans un article publié le 3 mai 2022. D'après des caméras de vidéosurveillance, il s'agirait d'un homme âgé marchant avec une canne. Ce dernier serait même « revenu une heure plus tard pour vérifier si le chaton avait été récupéré », ont indiqué nos confrères d'outre-Manche.

Qui est l'homme sur la vidéo ?

« Je suis arrivé et j'ai réalisé que le chaton était très jeune, âgé d'environ 2 semaines, a déclaré un porte-parole de l'organisme, le chaton a besoin d'être nourri à la main et réclame aussi beaucoup d'attention. »

Le félin, baptisé Norman, a été placé dans une famille d'accueil expérimentée. Ainsi, il reçoit tous les soins nécessaires et une énorme dose d'amour au quotidien. « Il s'épanouit », a précisé le bénévole de Candy and Tibby Trust.

Mais des questions fusent dans l'esprit des membres de l'équipe, troublés par cette découverte. « Où le monsieur âgé a-t-il trouvé ce chaton et y en-a-t-il d'autres ?, se demandent les amoureux des animaux, idéalement, nous aimerions parler au bon Samaritain. »

Quoi qu'il en soit, Norman est aujourd'hui entre de bonnes mains. Sain et sauf, il pourra profiter de la vie qu'il mérite.

