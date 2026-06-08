Idée reçue : les chats voient-ils la vie en noir et blanc ?

Contrairement à une idée tenace, votre chat ne vit pas dans un vieux film en noir et blanc. Sa palette est simplement plus limitée que la nôtre : il distingue surtout les bleus et les jaunes-verts, tandis que les rouges lui échappent presque totalement. Vous voulez en savoir plus ? On vous dit tout sur la vision de votre minou dans cet article !

On a longtemps cru que les chats voyaient le monde en noir et blanc, un peu comme dans les anciennes télévisions. Pourtant, c’est faux ! Cette idée reçue vient notamment du fait que leur vision des couleurs est moins développée que la nôtre. Mais s’ils perçoivent une palette plus restreinte, ils distinguent tout de même certaines couleurs.

Une vision dichromatique, mais colorée

Non, votre chat ne voit pas le monde en noir et blanc ! Il perçoit bien les couleurs, mais pas tout à fait comme nous. Sa vision est dite « dichromatique » : parmi les photorécepteurs présents dans sa rétine, il ne possède que 2 types de cônes, les cellules spécialisées dans la perception des couleurs. Son spectre lumineux est donc plus restreint que celui de l’être humain.

Votre minou voit notamment très bien les nuances de bleu et assez bien les tons jaune-vert. Il a en revanche beaucoup de mal à percevoir le rouge, qui lui apparaît plutôt grisâtre ou brunâtre. Son univers ressemble ainsi davantage à une palette de couleurs pastel qu’à une explosion de couleurs vives.

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En revanche, ses bâtonnets, d’autres photorécepteurs particulièrement sensibles à la lumière et aux mouvements, sont très nombreux. Pour un chat, les contrastes, la luminosité et les déplacements comptent donc bien plus que la couleur d’un objet, un atout précieux pour chasser ou se déplacer efficacement.

Une vision adaptée à son mode de vie

Si le chat ne perçoit pas les couleurs comme nous, c’est en effet parce que sa vision est avant tout conçue pour la chasse. Très sensible aux mouvements, il repère facilement le moindre déplacement, même rapide, ce qui en fait un redoutable prédateur. Son large champ de vision lui permet également de surveiller efficacement son environnement.

Autre atout de taille : sa remarquable vision nocturne. Grâce à des yeux capables de capter un maximum de lumière, il voit beaucoup mieux que nous à l’aube, au crépuscule ou dans des environnements peu éclairés.

Pour un chat, les contrastes, la luminosité et les mouvements comptent donc bien davantage que les couleurs. Même si sa vision est moins nette que celle de l’humain, elle est parfaitement adaptée à son mode de vie et lui permet d’être un excellent chasseur, même dans nos salons !

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Les yeux du chat sont particulièrement sensibles et nécessitent un entretien régulier afin de prévenir les irritations et les infections. Un nettoyage adapté permet d’éliminer les impuretés et de préserver la bonne santé oculaire de votre compagnon :

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