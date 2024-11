La liste des bêtises de ce chat d’école est si longue qu’elle méritait bien d’être immortalisée (vidéo)

Les chats sont connus pour être espiègles et refuser de faire ce qu'on leur dit. Halloumi en est un parfait exemple. Cette jeune minette qui s’entraîne pour devenir un « chat d’école » n’en fait en effet qu’à sa tête ! Amusée par son espièglerie, sa maîtresse a listé dans une vidéo Instagram toutes les petites bêtises qu’Halloumi peut faire au travail tout au long d’une semaine. Un pur bonheur pour les internautes amoureux des félins.

Dans cette école du Royaume-Uni, les élèves et le personnel avaient l’habitude de côtoyer un chat spécial nommé Macaroni. Sa maîtresse l’emmenait en effet au travail pour le plus grand bonheur de tous. Malheureusement, il y a quelques mois, Macaroni a été renversé par une voiture et sa disparition a dévasté tout le monde.

Même si cet adorable minou est irremplaçable, sa maîtresse a décidé d’adopter l’une de ses petites sœurs baptisée Halloumi. Depuis, la jeune minette s’entraîne pour suivre les traces de son regretté grand frère et réjouit tous ceux qui la croisent à l’école avec son espièglerie.

Une longue liste de petites bêtises

Sur le compte Instagram @educatinghalloumi dédié principalement aux aventures scolaires de ses minous, la maman d’Halloumi a souhaité partager une vidéo exposant les nombreuses bêtises commises par la petite féline tout au long de la semaine.

Parmi les mauvais comportements de la minette listés, on trouve ainsi la dégradation des biens de l’école, le vol de jouets, le trouble à l'ordre public, la sieste au travail et même le meurtre d'un ver de terre dans la cour de récréation.

Impossible pour la petite chatte espiègle de nier ces accusations… « Je plaide coupable », peut-on lire dans la légende de la vidéo.

La clémence d’Internet

Relayée par Newsweek, cette publication est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et s’approche doucement du million de vues. Si les internautes devaient juger les « crimes » d’Halloumi, ils prononceraient sans aucun doute son acquittement. La plupart d’entre eux ont en effet beaucoup ri devant les pitreries de la chatte.

@educatinghalloumi / Instagram

« C'est tout à fait adorable. Même si les « crimes » sont filmés, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes. Quand j'aurai découvert de quoi il s'agit, je vous le ferai savoir. », a par exemple écrit quelqu’un dans les commentaires. « C'est hilarant. Halloumi est innocente !! Libérez Halloumi !!! », a ajouté un autre. « Toutes les preuves sont circonstancielles. Halloumi est innocente ! », a renchéri une troisième personne. On ne peut pas les blâmer… Comment en vouloir à une si adorable boule de poils ?