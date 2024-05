Guidés par des miaulements, des témoins s’approchent d’un pot de fleurs et appellent immédiatement à l’aide

Les habitants d’une commune canadienne ont découvert 4 chatons nouveau-nés dans un pot de fleurs au milieu du feuillage séché. Ils se sont mis à la recherche de la mère chatte et l’ont aperçue à proximité. Afin que les félins soient pris en charge dans les meilleures conditions possibles, ils ont fait appel à des sauveteurs bénévoles.

Les résidents des quartiers ont été attirés par des miaulements provenant d’un pot de fleurs. En s’approchant, ils ont remarqué 4 petites boules de poils blotties les unes contre les autres à l’intérieur du contenant. Une mission de sauvetage a alors débuté pour secourir les félins.

Les bons Samaritains pensaient que leur mère était toujours dans les parages et se sont mis à la chercher. Ils l’ont aperçu à quelques pas du vase, précisait Love Meow. Toutefois, elle était bien trop craintive pour se laisser approcher. Les bienfaiteurs avaient alors besoin de personnes expérimentées pour capturer la famille. Ils ont lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux.

Une mère méfiante

Une équipe de l’organisme Chatons Orphelins Montréal s’est mobilisée en voyant la publication et est allée sur les lieux. À son arrivée, les nouveau-nés ne se trouvaient plus dans le pot de fleurs : « En arrivant sur place, la maman avait déplacé les bébés dans un jardin voisin, et ils ont pu être localisés sous la galerie » racontait Céline, membre de l’association.

Cette dernière et les autres sauveteurs ont installé un piège sans cruauté contenant de la nourriture odorante pour capturer la mère. Laquelle s’est laissé appâter par la nourriture au bout de quelques heures après.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

« Le stress a fait place à la sérénité »

Les 5 félins ont été pris en charge et déposés dans une maison d’accueil. Malgré la bienveillance de la famille relais, la maman chatte nommée Hadora n’a pas tout de suite réussi à se détendre. Elle était si stressée qu’elle ne se nourrissait pas, mais l’expérience et la patience de ses hôtes ont changé la donne. La chatte a commencé à manger dans la main de ses bienfaiteurs et à accepter leurs câlins. Elle s’est même mise à ronronner.

Les chatons, quant à eux, ont été surveillés de près, car certains avaient perdu du poids. Après quelques jours, tous étaient en bonne santé grâce au dévouement de leur famille d’accueil et d’Hadora. Le meilleur est à venir pour eux : « Maman Hadora et ses bébés ont eu de la chance d'avoir été sortis de l'errance à temps après qu'elle ait accouché » écrivait Chatons Orphelins Montréal sur Facebook. Tous seront certainement proposés à l'adoption dans les prochains mois et pourront tirer un trait définitif sur leur passé.

