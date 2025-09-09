Grâce à leur piscine à balles, ces 2 Ragdolls adultes retrouvent instantanément leur âme de chaton (vidéo)
Ils sont joueurs, attendrissants, et ne ratent jamais une occasion de s’amuser comme des petits fous. Kiwi et Coco, 2 adorables Ragdolls stars de TikTok, ont récemment fait craquer les internautes grâce à une activité aussi simple qu’irrésistible : une piscine à balles. Une vidéo devenue virale montre leur enthousiasme débordant, rappelant à tous que les chats aussi ont droit à leurs moments d’insouciance.
Certains jeux nous replongent en enfance. C’est également le cas chez les chats, y compris les Ragdolls dont le goût prononcé pour les activités ludiques est presque aussi connu que leur légendaire douceur.
En ce qui concerne Kiwi et Coco, 2 représentants de cette race et vedettes du compte TikTok “@kiwipie.coconut” où leurs aventures sont suivies par plus de 5300 followers, c’est la piscine à balles qui leur redonne leur âme de chaton.
C’est ce dont on peut se rendre compte en regardant une vidéo mise en ligne le 2 août - même si la scène semble avoir eu lieu à Noël, vu le sapin en arrière-plan - relayée par Parade Pets et devenue virale, ayant généré 1,3 million de vues sur le réseau social.
On y voit les 2 chats adultes s’en donner à cœur joie dans et autour du petit enclos rempli de sphères multicolores.
“Voilà le signe qu’il vous faut pour offrir une piscine à balles à votre chat”, peut-on lire dans la vidéo. “Vous ne le regretterez pas !” ajoute leur propriétaire en légende.
Des réactions partagées chez les maîtres : entre fous rires et surprises inattendues
La séance de jeu de Kiwi et Coco dans la piscine à balles a amusé de nombreux internautes. Plusieurs d’entre eux ont partagé leur propre expérience, plus ou moins réussie, avec leurs chats.
“J'ai acheté une piscine à balles à mes chats, et ils l'ont utilisée comme bac à litière géant”, a ainsi commenté BIG OL. “Je l'ai mise dedans une fois, elle a paniqué et s'est enfuie“, a écrit Daisy. “J'en ai acheté un, moi aussi, pour que mes 2 chats puissent y jouer ensemble. Au lieu de cela, ils se battent dedans”, a raconté Manny. “Mes enfants ont une piscine à balles de 2x2m dans le salon, et le chat passe la plupart de son temps à se rouler dedans”, a confié, pour sa part, Barbbarrella.
