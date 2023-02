Cette Golden Retriever s'en donnant à coeur joie dans sa piscine à balles prouve que les chiens ne perdent jamais leur âme de chiot (vidéo)

Dès que Chloe retrouve sa petite piscine remplie de balles multicolores, cette grande chienne redevient le tout petit chiot qu’elle était et s’amuse follement sous le regard amusé et attendri de sa maîtresse. Cette dernière a filmé la scène et partagé la vidéo sur TikTok. Une publication qui n’a pas tardé à affoler le compteur de vues.