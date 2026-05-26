Frustration prédatrice, une étude scientifique déconseille l'utilisation excessive du laser pour jouer avec votre chat

On trouve souvent des pointeurs laser en vente en animalerie ou dans les grandes surfaces pour amuser nos compagnons félins. Pourtant, ce jeu pourrait avoir des effets néfastes sur leur bien-être mental. Une étude scientifique publiée en 2021 s’est intéressée de près à ce qu’il se passe dans la tête d’un chat lorsqu’il chasse une proie qu’il ne pourra jamais attraper. Les résultats suggèrent un lien entre l’usage fréquent du laser et l’apparition de comportements répétitifs anormaux, comparables à des TOC chez certains matous.

Intitulée « Laser Light Pointers for Use in Companion Cat Play: Association with Guardian-Reported Abnormal Repetitive Behaviors* », cette étude avait pour objectif de vérifier si l’utilisation de pointeurs laser chez les chats était associée à des comportements répétitifs anormaux.

Pour la petite explication, le jeu au laser reproduit seulement une partie de la séquence de chasse naturelle de nos amis félins (observer, traquer, poursuivre, mais jamais capturer). Or, chez les chats, la capture s’avère essentielle pour « boucler » le cycle de prédation. Sans cette récompense finale, les chercheurs soupçonnaient une montée de frustration et de stress chronique.

Pour étudier ce phénomène, ils ont diffusé un questionnaire en ligne auprès de propriétaires de matous. Au total, plus de 600 réponses exploitables ont été analysées. Les participants devaient indiquer la fréquence d’utilisation du laser et signaler certains comportements observés chez leur animal, comme une poursuite obsessionnelle des ombres, des répétitions de gestes, un toilettage excessif ou une fixation exagérée sur certains objets.

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Attention à l’utilisation répétée du laser

Les scientifiques ont donc conclu que plus le laser était utilisé fréquemment, plus les comportements répétitifs anormaux étaient signalés par le propriétaire (observation obsessionnelle des reflets, poursuite compulsive des ombres ou des lumières, fixation sur un objet précis, TOC…).

L’étude souligne également que les chats vivant exclusivement en intérieur et les jeunes félins semblaient davantage concernés. Les auteurs rappellent toutefois qu’il s’agit d’une étude corrélationnelle, qui ne prouve pas à 100 % que le laser provoque directement ces troubles, mais elle met en évidence une association suffisamment forte pour justifier la prudence.

Pendant ce type de jeu, le cerveau de nos moustachus préférés entre dans une phase de chasse intense : adrénaline, excitation, concentration… Puis soudain, rien, pas de capture. Plusieurs propriétaires et comportementalistes félins décrivent des chats qui continuent de chercher la lumière longtemps après la séance, fixent les murs ou deviennent nerveux.

D’ailleurs, plus de la moitié des propriétaires interrogés connaissaient déjà la mise en garde suivante : « Un chat doit pouvoir attraper quelque chose à la fin du jeu. » Pourtant, seule une minorité appliquait réellement cette règle.

Le conseil de Woopets : comment stimuler efficacement votre chat ?

Il existe de nombreuses façons de stimuler votre petit compagnon aux pattes de velours sans créer de frustration. Cannes à pêche avec plumeaux, souris en tissu, balles légères ou jouets à friandises peuvent satisfaire votre félin. Ils permettent une vraie prise indispensable à son équilibre comportemental.

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Vous pouvez aussi vous amuser à cacher des friandises dans votre logement, créer des parcours d’obstacles sécurisés et, bien sûr, enrichir son environnement avec des arbres à chat ainsi que des cachettes.

Si vous utilisez occasionnellement le laser, nous vous conseillons de faire atterrir le point lumineux sur un joujou ou de lui donner immédiatement une friandise, pour réduire la frustration liée à la chasse inachevée.

*« Laser Light Pointers for Use in Companion Cat Play: Association with Guardian-Reported Abnormal Repetitive Behaviors », Lori R. Kogan, Emma K. Grigg, Animals, juillet 2021.