Fou amoureux de son chat, un homme passe une année entière à lui fabriquer un espace de jeu personnalisé !

Quand on aime, on ne compte pas… ses efforts ! Derek Roche voulait construire un espace de jeu unique pour la chatte qu’il venait d’adopter, afin qu’elle puisse jouer le plus librement possible et en toute sécurité. Le projet lui tenait à cœur et il y a consacré une année entière. Le résultat est époustouflant.

Quand on découvre les images montrant ce que Derek Roche a bâti pour ses chats, on a du mal à croire que cet homme n’était pas très emballé à l’idée d’en adopter un par le passé. Le souhait d’accueillir un félin était, au départ, celui de sa compagne, comme le raconte The Dodo. Lui n’était pas particulièrement enthousiaste, mais avec leur nouvelle chatte Jelli, cela a été le coup de foudre dès le départ. En quelques jours, Derek Roche et l’animal étaient vite devenus inséparables.

Très amicale, tendre et curieuse, Jelli fascinait son nouveau papa d’adoption, qui ne se lassait pas de la voir jouer et explorer son environnement. Il était surtout émerveillé par la très joyeuse attitude et l’énergie qu’elle affichait à chaque fois qu’elle était dehors. Il s’était alors dit que la meilleure chose à faire était de lui aménager une aire de jeu dans le jardin. Un endroit où elle pourrait s’amuser, laisser libre cours à ses envies et instincts, en toute sécurité.

Jelli a ensuite eu quelques soucis de santé qui faisaient qu’elle devenait un peu plus réservée. Le couple a aussi décidé d’en adopter 2 autres : un chat mâle, Smudge, et une 2e femelle, Penny. Pour Derek Roche, l’espace de jeu devenait plus que jamais une nécessité. Il ne voulait pourtant pas faire quelque chose de banal. Le projet devait être original et grandiose. Il devait surtout faire le bonheur de ses 3 compagnons.

Même s’il n’avait pas d’expérience en la matière, il s’est lancé corps et âme dans cet ouvrage. Il apprenait sur le tas, étape par étape, et Jelli était là pour le guider. Elle venait « inspecter » et « tester » chaque nouvelle installation posée. Il l’observait pendant qu’elle s’asseyait quelque part ou grimpait un élément, afin d’en adapter la structure et les dimensions au fur et à mesure. « Je dis souvent aux gens que, en plus d’être ma muse, [Jelli] était ma gestionnaire de chantier et co-designer », confie-t-il à The Dodo.

L’homme y a consacré tout son temps libre, ses weekends, après le travail… Finalement, au bout d’une année de dur labeur, le terrain de jeu de Jelli, Penny et Smudge était fin prêt. Il restait toutefois une étape cruciale : la validation par les chats. Derek Roche avait hâte de découvrir leur verdict, et ce dernier n’a pas déçu : les 3 chats ont tout bonnement adoré !

Il faut dire que leur maître y avait tout prévu pour qu’ils s’y sentent le mieux possible. En plus d’être extrêmement spacieux, l’endroit offre tout le nécessaire pour leur permettre d’être actifs et stimulés à volonté : des pièces et des fenêtres à n’en plus finir, des jeux suspendus, des plateformes, des coins repos, des troncs d’arbre, des passerelles, des litières, des points d’eau…

Il ne reste plus à Derek Roche que d’installer un passage fermé reliant directement l’espace de jeu à la maison, pour que les chats puissent circuler de l’un à l’autre facilement et sans aucun risque. Il s’y mettre très prochainement.

« Jelli était là dès le premier jour, lorsque je creusais les trous pour poser les fondations. Elle était fascinée par chaque nouvelle étape [du projet]. Elle sait parfaitement que je l’ai construit pour elle », conclut-il.