Forte de son succès, la "ronron-librairie" Mon Chat Pitre entend faire des petits en lançant sa campagne de financement participatif

À la librairie Mon Chat Pitre, on ne fait pas que vivre pleinement sa passion pour la lecture ; on y rencontre aussi des chats à la douceur et à la tendresse sans limite. Le concept est une réussite à Aix-en-Provence, d’où l’idée de créer d’autres ronron-librairies Mon Chat Pitre un peu partout en France et même ailleurs dans le monde. Une campagne de financement participatif a été lancée dans cette optique.

Mon Chat Pitre, c’est une success-story aux accents animaliers comme on les aime. Le concept est unique en France, puisqu’il s’agit d’une librairie où l’on vient autant assouvir sa passion des livres qu’exprimer son amour des félins. Des chats y évoluent, en effet, librement et les bouquineurs peuvent interagir avec eux. Tous les matous et les minettes vedettes de Mon Chat Pitre ont été adoptés dans des refuges.



Mon Chat Pitre / Facebook

D’ailleurs, cette ronron-librairie située rue Montigny à Aix-en-Provence soutient plusieurs petites associations locales : Les Amis de Sam, l'Oasis Du Phoenix, le refuge de la SPA de Salon de Provence, la Maison des Animaux.

Les chats, eux, sont parrainés par des célébrités telles que Maxime Chattam, Faustine Bollaert, Bernard Werber, Philippe Geluck, Jarry, Elodie Fontan, Mélissa Da Costa ou encore Andréa Ferréol.

Ouvrir d’autres Mon Chat Pitre en France et à l’étranger

Les fondateurs de Mon Chat Pitre sont également bien connus dans le paysage audiovisuel français : Solène Chavanne, qui nous avait parlé du projet dans un entretien fort intéressant, et Jean-Philippe Doux. Aujourd’hui, le couple nourrit un merveilleux rêve, celui d’étendre cette aventure commencée en 2021 à d’autres villes de l’Hexagone, voire à l’étranger, en créant des franchises. Une telle évolution permettrait à la famille grandissante de Mon Chat Pitre d’aller encore plus loin dans sa contribution à la lutte contre l’abandon et à la création d’emplois.



Mon Chat Pitre / Facebook

Une campagne de financement participatif a été lancée sur la plateforme Ulule afin de réunir les fonds nécessaires à cette démarche. L’objectif à atteindre est de 35 000 euros. Cette somme permettrait de financer la modélisation de l’offre de franchise, la construction des modèles économiques, la réalisation des outils de recrutement et la signature des contrats de franchise.

Créer une boutique en ligne et réaliser des aménagements pour les chats pitres

De jolies contreparties attendent les contributeurs, entre tote-bags, marque-pages, magnets et autres carnets uniques en leur genre.

A lire aussi : 4 chatons errants et orphelins renouent avec le bonheur en découvrant les joies de la vie d'intérieur (vidéo)

Si le montant réuni dépasse celui escompté, Mon Chat Pitre pourrait concrétiser d’autres projets en faveur de ses petits protégés à 4 pattes, comme la mise en place d’une boutique en ligne ou de nouvelles installations en hauteur (parcours aériens, couchages, roue de course…).

Participer à donner une tout autre dimension à l’aventure Mon Chat Pitre vous intéresse ? Il vous suffit de vous rendre sur la page du projet sur la plateforme Ulule.