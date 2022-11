Fishtopher, le chat au regard incroyablement triste, n'est plus au refuge : son histoire avait ému de nombreux internautes

La photo de Fishtopher était devenue virale. Elle montrait un visage d’une grande tristesse, cachant probablement un passé difficile, mais aussi un caractère affectueux et amical. Grâce à la popularité qu’il a eue avec ce cliché, ce chat ne vit plus au refuge.

Un chat a été adopté après le partage en masse de photos de lui révélant son triste regard, rapporte The Economic Times le lundi 28 novembre.

Un cliché posté sur Twitter avait ému de nombreux internautes, aussi bien dans le New Jersey où se trouve le chat mâle qui y apparaît, qu’ailleurs aux Etats-Unis et dans le monde.



Homeward Bound Pet Adoption Center / Facebook

L’animal en question répond au nom de Fishtopher. Il était décrit par le personnel du refuge Homeward Bound Pet Adoption Center, à Blackwood, comme « très triste et déprimé ». Il s’était toutefois révélé affectueux et amical, s’entendant à merveille avec ses congénères et étant proche des humains. Outre son visage attendrissant et son aspect rondouillard, l’autre grande particularité de ce félin tabby est qu’il n’aime pas manger seul ; il ne le fait que lorsque quelqu’un est à ses côtés.

L’association avait indiqué avoir reçu des centaines de demandes d’adoption pour Fishtopher après la publication de son portrait.

« Fishtopher a quitté le bâtiment ! »

Le samedi 26 novembre, elle a annoncé la meilleure des nouvelles à son sujet ; le chat a été adopté.

« Fishtopher a quitté le bâtiment ! », peut-on en effet lire sur ce post Facebook. On y apprend également que des gens faisaient la queue au refuge pour voir l’adorable quadrupède et espéraient devenir ses nouveaux propriétaires.

A lire aussi : Nora, la chatte sans oreilles à cause d’une vilaine infection, émeut la toile par sa résilience

« Nous somme super heureux pour lui », poursuit l’auteur de la publication, qui a tenu à rappeler que des centaines d’autres chats attendent au refuge d’avoir une famille, eux aussi.