Errante et squelettique, une chatte refuse de manger jusqu'à ce que ses bienfaiteurs en découvrent la cause et transforment sa vie

Abandonnée, malade et ignorée de tous, une chatte en détresse semblait condamnée. Jusqu’au jour où une bénévole lui a tendu la main et a changé son destin.

Défigurée par l’errance, la solitude, la maladie et la faim, une chatte restait immobile dans la rue, sans que personne parmi les passants ne se soucie de son sort.



L’intervention d’une dame au grand cœur a tout changé. Il s’agit d’Evelyn, fondatrice de l’association Ty’s Rescue. Dès qu’elle a pris connaissance de la situation, elle s’est rendue sur les lieux pour lui porter secours.

Emmenée en clinique vétérinaire, la chatte a été mise sous perfusion et a reçu divers soins, mais on s’est vite aperçu qu’elle refusait catégoriquement de se nourrir, alors qu’elle en avait plus que jamais besoin. Elle était extrêmement maigre et faible, et sa vie était en grand danger si l’appétit continuait à lui faire défaut.



On ignorait la cause de ce refus de s’alimenter, mais un bilan sanguin a permis d’y voir plus clair. La chatte, appelée Baby Girl par Evelyn et son équipe, était atteinte d’hyperthyroïdie.

Comme chez l’humain, cette maladie hormonale est caractérisée par la surproduction d’hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde.

Maintenant que l’on connaissait l’origine du mal, Baby Girl pouvait recevoir le traitement adéquat. Les résultats n’ont pas tardé. La féline a commencé à retrouver l’appétit, son état de santé s’améliorait doucement mais sûrement, et elle reprenait enfin du poids.

Baby Girl devenait de plus en plus gourmande et cela se voyait de l’extérieur, en particulier sur son visage et son pelage tuxedo qui se révélait.



Une nouvelle rencontre déterminante

Elle était désormais prête pour l’étape suivante : l’adoption. Lui chercher une famille aimante n’était toutefois pas évident, car il lui fallait quelqu’un de disposé à lui faire prendre régulièrement ses médicaments et à lui assurer un suivi vétérinaire rigoureux.

Cette personne a été trouvée. C’est plutôt elle qui a trouvé Baby Girl, puisqu’elle a découvert son histoire sur Instagram et en a été émue. Déjà propriétaire de 2 chats souffrant de la même maladie, elle était habituée à gérer leurs traitements, et cet aspect ne lui posait donc aucun problème.

Prénommée Kim, elle a demandé à rencontrer Baby Girl. L’adoption a été officialisée peu après.

La chatte s’appelle désormais Ty. Elle coule des jours heureux au sein de sa nouvelle famille, aux côtés de son adoptante et de ses 2 congénères.

