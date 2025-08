Errante et enceinte, elle trouve enfin refuge pour mettre bas et adopte un chaton orphelin sans hésiter

Remy a derrière elle un lourd passé fait d’errance et de faim. En effet, elle a circulé durant de longs mois dans un quartier, avant d’être recueillie par le Stray Cat Club, expliquait Love Meow. Remy n’avait pas de famille, mais a pu poursuivre sa route auprès de bénévoles aimants et décidés à la protéger dans cette période de vie si particulière.

The Stray Cat Club / Facebook

« Remy est venue à nous en tant que chatte errante très enceinte »

Remy portait tous les stigmates d’une chatte errante. Elle était sale, pleine de parasites, et ne portait pas de puce électronique. Il est donc devenu assez rapidement évident qu’elle n’avait ni toit ni famille. Dès lors, elle a pu être placée dans une famille d’accueil. Les bénévoles avançaient satisfaits : « Grâce au travail rapide, elle n’a pas eu à accoucher de ses chatons seule, et à l’extérieur ».

The Stray Cat Club / Facebook

« Elle a tranquillement mis au monde 5 chatons parfaits »

Très à l’aise dans son rôle de maman, l’accouchement de Remy s’est déroulé sans encombre. Elle s’est tout de suite mise au travail, nourrissant et lavant ses petits comme si elle savait parfaitement comment s’y prendre. En bonne santé, les chatons ont bénéficié d’un maternage idéale la part de leur maman, et d’une aide précieuse prodiguée par la bénévole. La mère d’accueil rappelait que les chatons n’ont jamais connu la rue et porte donc en eux une grande sérénité.

The Stray Cat Club / Facebook

L’association a tout de suite pensé à Remy lorsqu’un chaton d’une autre portée a été récupéré seul. Il a été placé entre les pattes de la chatte, qui l’a tout de suite considéré comme son petit.

Une tribu soudée

Tantôt câlins, tantôt joueurs, les chatons se sont très bien développés. Le petit dernier, Courvoisier, a demandé une attention supplémentaire, ayant eu des difficultés pour se nourrir. Accompagné par la bénévole, il est devenu un félin aussi fort que ses frères et sœurs en un rien de temps.

A lire aussi : Abandonné, car il ne savait plus utiliser sa litière, ce chat diabétique attend désormais sa nouvelle famille

The Stray Cat Club / Facebook

Au terme de la période de sevrage, Remy rejoindra, tout comme ses chatons, une famille. Elle mérite amplement de profiter de son dynamisme de jeune chatte et d’être chouchoutée par les siens.