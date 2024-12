Ce Corgi ne peut contenir son excitation après avoir posé les pattes dans la neige pour la première fois de sa vie (vidéo)

L’arrivée de la neige est synonyme d’amusement pour de nombreux chiens. Ce grand manteau blanc leur offre un terrain de jeu infini dont ils ne se lassent pas. Archie a récemment découvert ce petit plaisir et une chose est sûre, il attendra chaque hiver avec impatience !

Le petit Sir Archibald, ou Archie, un chiot de race Corgi, est arrivé dans sa nouvelle maison il y a quelques mois et a fait l’unanimité chez lui. Comme de nombreux chiens de son âge, il explore son environnement et expérimente de nouvelles choses jour après jour. L’une de ses plus belles découvertes à ce jour a certainement été la neige, dont il a beaucoup profité !

L’hiver approche à grands pas et la neige s’est déjà installée ici et là à travers le monde. Si certaines boules de poils en ont horreur et préfèrent rester au chaud, d’autres attendaient ce moment avec grande impatience.

@sir_archibald_the_corgi / Instagram

Un moment de bonheur

La maîtresse d’Archie ne savait pas à quoi s’attendre avec son chien après que les premiers flocons sont tombés. Le quadrupède n’avait jamais expérimenté cela, alors elle n’était pas certaine qu’il apprécierait avoir les pattes froides et mouillées. Toutefois, elle a décidé de tenter l’expérience en emmenant la boule de poils dehors. Elle n’a pas manqué d’immortaliser cet instant en le filmant.

Dans le clip vidéo, partagé sur TikTok et relayé par Parade Pets, les internautes découvrent le Corgi en train de s’amuser avec un autre chien. La neige ne semble pas le déranger, bien qu’il s’enfonce quelque peu dedans du fait de sa petite taille. Au contraire, cela le met en joie et il ne cesse de courir en faisant des petits bonds pour se déplacer.

Archie est heureux, cela ne fait aucun doute ! Sa joie est d’ailleurs communicative, puisque de nombreux internautes ont été attendris par la vidéo : « C’est tellement adorable », écrivait une personne, « J’ai besoin d’un Archie dans ma vie », affirmait un autre utilisateur de la plateforme.

Que le chiot se réjouisse, la saison du froid ne fait que commencer ! Il pourra encore en profiter pendant quelque temps.