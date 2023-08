Éprouvés par la rue, 4 chatons orphelins se battent pour un nouveau départ malgré la maladie (vidéo)

Laura et Brooke se souviendront longtemps du passage de Dwight, Michael, Jim et Pam sous leur toit. Avec ces 4 chatons sauvés de la rue, les 2 Canadiennes sont passées par toutes les émotions…

Direction la province canadienne du Manitoba pour découvrir les aventures de Dwight, Michael, Jim et Pam : 4 chatons errants recueillis par une association après le départ brutal de leur maman. Les félins, nommés en référence aux personnages de la série The Office, n’étaient âgés que d’une ou 2 semaines à l’époque.

Une famille d’accueil aux petits soins

Laura et Brooke se sont fait un plaisir de les accueillir dans leur foyer afin de leur offrir un nouveau départ dans la vie. Elles les ont nourris au biberon toutes les 2 heures pour les aider à reprendre toutes les forces dont ils avaient cruellement besoin.

Grâce à leurs efforts, les 4 chatons se sont transformés en de fabuleuses boules de poils en parfaite santé ! Tout semblait parfait pour le quatuor, et pourtant, un malheureux événement est venu mettre fin à leur insouciance, comme le rapporte Cole & Marmelade.

Un virus fatal

Quelques jours plus tard, Dwight, Michael, Jim et Pam ont contracté le typhus du chat : une maladie virale extrêmement contagieuse, et souvent mortelle pour les jeunes chatons. Laura et Brooke ont été présentes 24 heures sur 24 pour préserver la vie de ces 4 adorables matous.

Malheureusement, le petit Jim a été emporté par la maladie, laissant un vide dans le cœur de ses proches. Le reste de la portée, néanmoins, est sorti plus fort de cette épreuve et a retrouvé toute sa forme en quelques jours.

Un nouveau départ

Les 3 rescapés ont soudainement retrouvé leur appétit et l’envie de jouer à toute heure de la journée. Michael excellait dans l’art de la bêtise, Dwight passait son temps à réclamer l’attention de ses bienfaitrices, tandis que Pam s’affichait clairement comme la leader de la portée.

Grateful Friends Animal Rescue / Facebook

« C’est elle la chef ! Elle est toujours la première à se lancer dans de nouvelles aventures. Elle est vive, joueuse, et ne peut se passer de son arbre à chat. Elle est très proche de son frère, Michael. Ils ont combattu la maladie ensemble et ils ne se quittent jamais. Parfois, on les surprend même en train de se tenir les pattes », ont confié leurs mères d’accueil.

Grateful Friends Animal Rescue / Facebook

Rapidement, les 3 chatons ont trouvé leurs familles pour la vie ! Pam et Michael ont été adoptés ensemble, pour le plus grand bonheur de Laura et Brooke, tandis que Dwight a rejoint un foyer où se trouvaient déjà 2 autres félins. Pour les 3 rescapés, la vie ne fait que commencer…