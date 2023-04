Éprouvé par une vie dans la rue, un chat apprend timidement à savourer les plaisirs de la vie d’intérieur (vidéo)

Pendant longtemps, Big Bern n’a connu que les rues de New York. Ce chat tigré qui se pensait livré à lui-même avait pourtant tapé dans l’œil de Ronnie, un homme au grand cœur qui a l’habitude de s’occuper des chats errants. Tous les 2 se sont d’ailleurs rapprochés au fil du temps…

Le lien qui les unissait était devenu assez fort pour que Ronnie se décide à le sortir de la rue définitivement, rapporte Love Meow. Bien que cela ne fut pas simple, il a réussi à mettre Big Bern en sécurité dans une nouvelle maison. Le bon samaritain était convaincu qu’en lui offrant un nouvel espace, le félidé saurait laisser tomber sa carapace.

@bkronniecats / Instagram

Apprendre à vivre en intérieur

Big Bern a d’abord été mécontent de ce changement de vie. Il a eu besoin de temps pour décompresser et pour s’habituer à cet endroit inconnu, censé lui apporter une totale sérénité. Ronnie, cependant, n’a jamais perdu espoir. Il savait que Big Bern était capable de faire des merveilles !

@puppykittynycity / Instagram

Il a eu raison d’y croire jusqu’au bout. En quelques jours, Big Bern a pris goût aux caresses de ses bienfaiteurs. Il s’est même laissé gratter le ventre à plusieurs reprises. Ces signes encourageants lui ont permis de rejoindre un nouveau refuge pour animaux : le Puppy Kitty NY City.

Meagan, bénévole, l’a accueilli à bras ouverts. « Il est super gentil, mais très timide au début » a-t-elle confié. Elle n’a pas tardé à comprendre que Big Bern désirait ardemment d’être aimé, mais qu’il était trop effrayé pour le demander. Elle a alors trouvé quelques techniques pour l’apaiser…

Premièrement, Big Bern était un grand fan de jouets à plumes. Il s’est adonné à de nombreuses sessions de chasse nocturne pour défouler toute son énergie ! Se sentant en sécurité, il a également fini par accepter les caresses de sa bienfaitrice et par lui accorder quelques ronronnements.

Prêt pour une nouvelle histoire

En quelques mois, Big Bern est réellement sorti de sa coquille. Meagan pense qu’il est prêt à rejoindre une famille adoptive, et elle veillera à faire le meilleur choix possible. « Il mérite un foyer qui sera patient avec lui et qui sera prêt à lui donner de l’amour. Nous sommes déterminés à lui trouver la meilleure famille possible pour toujours », a-t-elle conclu.

@puppykittynycity / Instagram