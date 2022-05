Enfermé dans 2 sacs et jeté aux ordures, un chat sauvé in extremis vit une véritable résurrection

© ASPCA

Découvert par hasard dans un tas d’ordures, Panda avait été enfermé dans 2 sacs, dans une tentative évidente de se débarrasser de ce chat de la plus cruelle des manières. 3 mois après son sauvetage, il mène la meilleure des vies avec sa famille d’accueil qui est devenue la sienne pour toujours.

Sauvé par un trieur de déchets, puis par une association de protection animale, un chat ayant frôlé le pire connaît aujourd’hui une vie heureuse auprès de sa nouvelle famille. Un récit rapporté par NY Daily News le lundi 9 mai.

Le 6 février dernier, une personne qui collectait les canettes usagées faisait une triste découverte au milieu des ordures dans l’arrondissement new-yorkais du Bronx ; un chat enfermé dans 2 sacs et qui tentait désespérément de s’en libérer. Les trous faits par ses griffes dans les contenants en plastique témoignaient de ses vaines tentatives de sortir de son piège.



ASPCA

Heureusement, l’animal à la robe noir et blanc était encore vivant, bien que très mal en point. Son sauveur a composé le 911, numéro d’appel d’urgence. La police de New York s’est chargée de récupérer le félin et de le transporter au refuge local, l’ASPCA Animal Recovery Center.

Appelé Panda par ses soigneurs, le chat a été examiné et traité. Extrêmement maigre, souffrant d’une infection gastro-intestinale et d’affections dermatologiques, il avait clairement été négligé par ses anciens propriétaires avant son terrible abandon.

Malgré tout ce qu’il venait de vivre, Panda s’est tout de suite montré doux, gentil et sociable avec ceux qui prenaient soin de lui. Il se laissait facilement manipuler par les bénévoles et les vétérinaires lors des examens, l’administration de ses vaccins et les prises de sang.

Soigné, toiletté et choyé, il a peu à peu repris du poids et des forces. Le chat a ensuite été confié à une famille d’accueil, constituée d’Abigail Jasak, étudiante de 22 ans, et de ses colocataires.



ASPCA

« Je ne peux vraiment pas comprendre comment quelqu'un a pu jeter un chat d’une telle douceur »

Au bout de 5 jours, l’entente était telle que la jeune femme a finalement décidé de l’adopter, alors qu’elle n’en avait pas l’intention au départ. « J’ai réalisé à quel point il était à l'aise avec nous. Il se sentait déjà chez lui », explique-t-elle.

Abigail Jasak a tenu à rappeler qu’il existe « d’autres solutions » quand on ne peut plus garder son animal de compagnie. « Vous pouvez l’emmener dans un refuge, poursuit l’étudiante et nouvelle propriétaire de Panda. Je ne peux vraiment pas comprendre comment quelqu'un a pu jeter un chat d’une telle douceur. »