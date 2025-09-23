Encouragé par sa mère, un chaton niché sur le toit attire l'attention d'une bénévole qui change son destin

Donna, une bénévole au grand cœur, a fait une rencontre aussi inattendue qu’attendrissante. Perché sur un toit, un chaton en détresse semblait l’appeler à l’aide. Sa mère n’était pas bien loin et avait sans doute réalisé qu’il avait une chance de s’en sortir.

Donna, bénévole en Ohio (Etats-Unis), mène régulièrement des campagnes de capture-stérilisation-retour-maintien auprès des colonies de chats errants. Elle les nourrit, soigne et leur trouve des familles lorsque c’est possible.

Récemment, elle venait d’achever l’une de ses tournées matinales quand elle s’est mise à entendre des miaulements. En levant la tête, elle a vu un chaton tuxedo qui faisait les cent pas sur le toit d’une habitation et l’observait attentivement. Sa mère se tenait près de lui, mais elle restait cachée derrière les branches.



feralcatcolony / Instagram

A ce moment-là, John, le propriétaire de la maison, est arrivé. Il a donné à Donna l’autorisation d’accéder au toit pour intervenir.

La bénévole a appris que l’ancien propriétaire des 2 chats n’était plus en mesure de prendre soin d’eux.



feralcatcolony / Instagram

La chatte donnait l’impression d’encourager son chaton à chercher de l’aide. “Elle m'a littéralement apporté son chaton comme si elle me disait : J'en ai fini avec ce gamin. Le voilà. Prends-le”, raconte Donna à Love Meow .

Cette dernière a amené une caisse de transport, à l’intérieur de laquelle elle a déposé de la nourriture. Quelques minutes plus tard, le jeune félin affamé y est entré. “Je me suis approchée et j'ai refermé la porte. Il a mangé toute la boîte de pâtée“, dit-elle.



feralcatcolony / Instagram

“Il ne passera plus jamais une nuit dans la rue ou sur un toit”

Donna l’a ensuite emmené chez le vétérinaire pour un examen complet. Âgé de 11 semaines, le chaton, qu’elle a appelé Johnny, était maigre, déshydraté et infesté de parasites externes.

Grâce aux traitements, il est aujourd’hui en pleine forme et en parfaite santé. Il continue d’apprendre et de découvrir au sein de sa famille d’accueil, qui comprend un chat adulte au pelage noir Charcoal. Tous 2 sont devenus d’inséparables amis. “Johnny a vraiment de la chance d'avoir Charcoal pour lui montrer l’exemple”, estime Donna.



feralcatcolony / Instagram

Celle-ci a pu retrouver la mère du chaton et la restituer à sa famille d’origine, qui peut désormais la nourrir et s’occuper d’elle convenablement avec le soutien de Donna.

Johnny, lui, est prêt pour l’adoption. “Il ne passera plus jamais une nuit dans la rue ou sur un toit“, conclut sa bienfaitrice.

A lire aussi : Cette chatte semblait farouche et distante au refuge, mais s’est métamorphosée dans les bras de ses nouveaux parents



feralcatcolony / Instagram