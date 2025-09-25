En se rendant au refuge pour accueillir des chatons, cette jeune femme tombe sous le charme d’une femelle gestante et en grande dépression

Aucun animal ne peut se sentir bien en refuge mais c’est encore moins le cas pour les femelles qui arrivent gestantes, comme la jolie Josephine. Heureusement, la petite minette a pu compter sur la générosité et la bienveillance de Jennifer, une jeune bénévole de l’association Humane Society du comté d’Hamilton.

Passionnée depuis toujours par les animaux, Jennifer n’a pas hésité à se proposer comme famille d’accueil auprès de l’association Humane Society de sa ville. Il y a quelques mois, elle s’est rendue sur place avec l’idée d’accueillir quelques chatons et de les aider à trouver une famille. Mais ses plans ont finalement changé lorsqu’elle a croisé le regard de Josephine, une magnifique minette tigrée qui attendait une portée. “Je suis allée chercher une portée de chatons, mais je suis partie avec elle à la place”, avait-elle alors confié lors d’un entretien accordé au média Love Meow .

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

Une minette parfaite

Arrivée quelques jours plus tôt au refuge, Josephine était malheureuse et ne parvenait pas à se faire à la vie en refuge. Touchée, Jennifer a donc décidé de la prendre avec elle, afin de lui offrir un endroit sain et sécurisé pour qu’elle puisse mettre bas en toute sérénité. À peine arrivée dans son nouveau foyer, Josephine a révélé sa personnalité haute en couleurs. “Elle était très sociable et amicale dès le début. Elle s'est tout de suite adaptée à la vie en famille d'accueil. De plus, je suis contente qu'elle ne soit pas dehors dans son état. Entre la chaleur et l'humidité, les orages et les feux d'artifice, ce serait vraiment effrayant”, avait ajouté la bonne samaritaine.

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County

Heureux pour la vie

Quelques jours plus tard, après avoir fait son nid douillet avec un tas de couvertures propres et douces, Josephine a donné naissance à 3 adorables chatons. Ils ont été renommés Cannellini, Garbanzo et Pinto par leur maman d’accueil. Selon elle, le premier est le plus petit du groupe, le second le plus dodu et le 3e le plus audacieux ! Quant à Josephine, elle est une maman extraordinaire. “Elle est protectrice envers ses bébés. Elle les nourrit bien et les garde parfaitement propres”, a assuré la jeune femme.

Aujourd’hui, tous les petits ont trouvé leur famille pour la vie. De son côté, Josephine a été stérilisée et a elle aussi trouvé son foyer parfait où elle coule des jours heureux en compagnie de ses humains préférés.

© Jennifer / Humane Society for Hamilton County