En s'improvisant chanteur d'opéra, ce chat fait éclater de rire sa maîtresse et de nombreux internautes (vidéo)

Maximino rêverait-il en secret d’embrasser une carrière de ténor ? Même s’il n’en a pas vraiment la voix, il faut reconnaître que ce chat au caractère bien trempé y met du sien. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant cette vidéo TikTok postée par sa maîtresse.

Celle-ci est une jeune chanteuse lyrique qui poste régulièrement des séquences sur le réseau social. Bon nombre de ces publications comprennent son ami félin, qui s’arrange toujours pour être au premier plan.

Dans la vidéo en question, sa maîtresse, qui publie sous le nom d’utilisateur « maura.music », commence à chanter un air d’opéra avant d’être interrompu par son chat. Maximino fait irruption devant la caméra, puis décide de pousser la chansonnette à sa manière.

Il se met à émettre un enchaînement de miaulements et de vocalises, alors que la musique de fond, censée accompagner le chant de son humaine, se poursuit.

La vidéo est vite devenue virale, totalisant des millions de vues sur TikTok. Le succès a été tel que maura.music en a publié une 2e quelque temps plus tard.

On y entend d’abord la jeune femme s’adresser à l’animal pour lui dire qu’il est devenu célèbre après la première séquence. Elle y interprète ensuite « Amarilli, mia bella » de Giulio Caccini, mais là encore, Maximino lui vole la vedette. Cette fois-ci, en revanche, il le fait en miaulant pour exprimer, apparemment, sa désapprobation.

« Il adore la musique »

Contactée par Newsweek, maura.music explique que la première vidéo avait été enregistrée des années plus tôt et qu’elle n’avait décidé de la partager que récemment. Elle ajoute que Maximino est très bavard – on a pu s’en rendre compte – et qu’il lui arrive même de « hurler » lorsqu’il veut avoir son attention.

A lire aussi : Il apprend à son chat à ouvrir la porte, des millions d'internautes sont subjugués par leur complicité (vidéo)



maura.music / TikTok

« Il adore la musique, dit-elle. Le seul moyen de le faire me suivre est de siffler ses airs préférés ».

En ce qui la concerne, maura.music indique avoir suivi des cours de chant lyrique pendant 10 ans, depuis son arrivée aux Etats-Unis en provenance du Mexique. Elle est devenue chef de chœur.