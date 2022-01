En revenant vers la dame qui a aidé ses chatons, cette chatte dit adieu à la rue

Par 2 fois, une chatte errante s’était présentée chez une dame alors qu’elle avait des petits ou en attendait. D’abord craintive, elle a fini par faire totalement confiance à sa bienfaitrice.

Majesty avait frappé à la bonne porte. En amenant ses chatons chez Jen Marder, elle ne pouvait pas mieux tomber, puisque cette dernière est mère d’accueil pour l’association Wrenn Rescues, à Los Angeles. La chatte errante n’était toutefois pas encore prête à lui faire confiance, raconte Love Meow.



jenfosterskittens / Instagram

La bénévole a pris soin d’elle et de sa progéniture. Les chatons ont grandi et elle leur a tous trouvé des familles aimantes. Majesty, elle, a mystérieusement disparu, avant de réapparaître quelques mois plus tard.



Elle était de nouveau enceinte et savait pertinemment que Jen Marder lui viendrait en aide une fois de plus, même si elle restait quelque peu méfiante à son égard. Au fil des jours, elle commençait à comprendre qu’elle n’avait rien à craindre et qu’elle était en sécurité chez elle. Majesty a même pris l’habitude de venir vers la bénévole pour se frotter contre ses jambes et la gratifier de ses plus doux miaulements et ronronnements.



L’espoir de voir Majesty et son chaton adoptés ensemble

Sa 2e portée a eu autant de chance que la première. Les chatons ont atteint l’âge de rejoindre leurs nouveaux foyers respectifs, et tous ont ainsi été adoptés. Tous sauf une femelle appelée Periwinkle.



La jeune chatte, qui est la plus petite de la fratrie, est extrêmement attachée à sa mère, au point de la suivre partout et de tout faire avec elle : siestes, jeux, repas…



Jen Marder et l’équipe de Wrenn Rescues espèrent pouvoir trouver une famille disposée à les adopter ensemble, car elles sont littéralement inséparables. Les bénévoles se sont donné pour mission d’y parvenir avant les fêtes de fin d’année.

