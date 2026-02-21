En ouvrant la porte d’un appartement insalubre, les bénévoles découvrent 104 chats amaigris entassés dans 60 m2

Derrière la porte d’un appartement parisien, les bénévoles d'une association de protection animale ont fait une découverte particulièrement marquante. Leur intervention ayant permis de sauver plus de 100 chats a mené l’affaire jusque devant les tribunaux.

Ils étaient 104 à devoir cohabiter dans 60 m2 et dans de terribles conditions. Ces chats ont été secourus et pris en charge par l'association YouCare, qui a également obtenu gain de cause sur le plan judiciaire avec la condamnation de leur propriétaire, rapportait Le Parisien .

« L’appartement de l’horreur » ; c'est ainsi que le logement en question, situé à Paris, a été surnommé par YouCare dans un post Instagram relatant les faits et annonçant le verdict prononcé à l'égard de la prévenue, qui comparaissait le vendredi 6 février 2026.

En se présentant au domicile de la dame, vraisemblablement atteinte des syndromes de Noé et de Diogène, les intervenants avaient été choqués par l'état des lieux et des félins. « L’odeur et le chaos étaient indescriptibles », peut-on ainsi lire dans la publication, indiquant qu'« un chat était décédé, la tête coincée dans le mécanisme de la chaudière, pendu sous la machinerie ».

Les survivants étaient extrêmement maigres et devaient évoluer au milieu d'un tas de déjections et d'objets divers éparpillés dans toutes les pièces. L'un d'eux est, hélas, décédé par la suite, malgré les soins qui lui ont été apportés.

Un appel à durcir les sanctions et à une obligation de soins

Pour rappel, le syndrome de Diogène correspond à une négligence extrême de l'hygiène et à l'accumulation excessive d'objets. Celui de Noé désigne le fait d'avoir des animaux de compagnie en trop grand nombre, sans être en mesure de répondre à leurs besoins.

A l'issue de sa comparution, la dame a été condamnée à 4 530 euros d'amende et à une interdiction de détenir des animaux pendant 3 ans. Une peine insuffisante pour YouCare, même si l'association souligne que c'est la sanction la plus sévère que prévoit la loi dans ce cas de figure. YouCare appelle non seulement à durcir la réponse juridique face à de tels actes, mais aussi et surtout à ce que les personnes qui sont dans la même situation fassent l'objet d'une « obligation de soins, ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui ».