En empruntant un itinéraire inhabituel, une femme trouve un chaton errant au physique rare et lui offre une vie meilleure (vidéo)

Alors qu’elle s’aventurait sur un chemin différent de celui qu'elle empruntait habituellement, une femme a trouvé un chaton errant qui avait besoin d’aide. La petite particularité de ce jeune félin ? Sa jolie frimousse parfaitement séparée en 2 couleurs différentes ! Depuis, l’ex-va-nu-pattes séjourne chez sa bienfaitrice et profite de la vie en intérieur.

Le hasard fait parfois bien les choses. Des rencontres inattendues peuvent changer des vies !

Comme le rapporte le média Parade Pets, une femme a modifié ses petites habitudes en empruntant un nouvel itinéraire. Ce jour-là, elle est tombée nez à museau avec une minuscule boule de poils tricolore.

Le chaton femelle, que la bonne samaritaine a sauvé de l’errance et installé dans son nid douillet, a un regard à couper le souffle. Comme on peut le voir dans une vidéo diffusée sur TikTok, la jeune chatte présente une particularité physique qui la rend absolument craquante : sa face est parfaitement séparée en 2.

« C’est ton bébé maintenant »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a reçu plus de 25 000 mentions « j’aime ». « C’est ton bébé maintenant », écrit une internaute. « Adorable ! Magnifique couleur », ajoute une dénommée Lulu. « Oh, quel adorable petit trésor ! », commente une autre utilisatrice du réseau social.

La jeune femme a publié d’autres vidéos pour donner des nouvelles de sa protégée. Elle a notamment confirmé à sa communauté avoir pris la décision de l’adopter, et l’a affectueusement nommée Holly. Cette dernière, loin des dangers de la rue, peut désormais grandir dans des conditions optimales et savourer une vie pleine d’amour.

🧬 Comment naît un chat chimère ? 👀 Holly a-t-elle des yeux de couleurs différentes ? 🐱 D'autres chatons au destin extraordinaire Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

© @ultimategooseloverr / TikTok (capture d'écran)

L’info Woopets : qu’est-ce qu’un chat chimère ?

Le chat chimère est un animal rare et fascinant. Il ne s'agit pas d'une race, mais bien d'une particularité génétique. Un petit félin est dit « chimère » lorsqu'il possède 2 patrimoines génétiques différents dans un seul organisme. Cette situation apparaît très tôt, lorsque 2 embryons distincts fusionnent au cours des premiers stades du développement.

Cette singularité peut se remarquer au premier coup d'œil. Certains chats présentent un visage partagé en 2 couleurs parfaitement distinctes, avec une ligne de séparation qui traverse le museau. Leurs yeux peuvent également être de couleurs différentes si chaque partie du visage provient d'un patrimoine génétique différent. Toutefois, l'apparence ne suffit pas à confirmer une chimère. Un chat bicolore ou écaille de tortue peut afficher un motif spectaculaire sans être concerné par ce phénomène.

La seule manière de prouver qu'un chat est véritablement une chimère consiste à réaliser des analyses génétiques sur plusieurs tissus de son corps. Les résultats révèlent alors la présence de 2 ADN distincts. En raison de la rareté de cette anomalie naturelle, peu de félins sont officiellement identifiés comme tels.