"En 6 jours, elles étaient déjà inséparables", handicapée d’une jambe, cette femelle chaton trouve le bonheur auprès de sa nouvelle grande sœur (vidéo)

À cause des soins et du suivi médical qu’ils impliquent, les animaux handicapés sont souvent délaissés par les potentiels adoptants. Heureusement pour eux, il arrive que de belles âmes croisent leur chemin et changent leur vie à jamais.

Polly est une petite chatte écaille de tortue de 2 mois seulement et qui a été recueillie par un refuge. Elle possède 2 particularités. La première n’a rien d’enviable, puisque le pauvre chaton souffre d’un handicap à sa pattes arrière droite. En revanche, sa seconde caractéristique est plus étonnante. En effet, Polly est ce que l’on appelle une chimère . Entendez par là que son visage est divisé en 2 et que chaque partie possède sa couleur. Cette singularité se produit rarement et intervient dans le ventre de la maman chat, lorsque 2 embryons “fusionnent” ensemble.

Malgré son jeune âge, le handicap de Polly pouvait la condamner à rester de longs mois dans le refuge. Pourtant, elle va rapidement trouver sa famille pour la vie. Et pas n’importe laquelle.



© @bbtessytok / TikTok

En effet, la boule de poils a été adoptée par une femme qui possédait déjà un chat, une femelle Maine Coon de 4 ans répondant au nom de Poppy. Là où le destin semble avoir frappé, c’est que Poppy pourrait être la sœur jumelle de Polly. Ainsi, malgré la rareté de cette caractéristique physique, la Maine Coon est aussi une chimère, et de la même couleur qui plus est. Une heureuse coïncidence, qui a permis à la petite chatte de 2 mois de trouver un foyer.

@bbtessytok I have always said I’d want to get a cat for Poppy, but it would have to be very convincing circumstances or a “fate” feeling. As it turns out, we were just waiting for Polly. I’m so in awe of these girls and it’s been the greatest gift watching them get to know each other. MY SHAYLAS!!!! #fyp #mainecoon #poppyandpolly ? original sound - WBsongs

Depuis son adoption, Polly prend progressivement ses marques dans sa nouvelle maison. Elle a également fait la connaissance de sa grande sœur. Si les premiers jours ont été quelque peu houleux, les 2 félins ont fini par s'apprivoiser et, en 6 jours seulement, elles devenaient inséparables. On peut d’ailleurs en être témoin dans une vidéo postée par leur maîtresse et relayée par Parade Pets . De nombreux autres clips sont également disponibles sur le compte TikTok @bbtessytok, où l’on peut suivre le quotidien des 2 boules de poils et les adorables facéties de Polly.

