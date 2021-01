Ému par l'état du chien de la famille après une visite chez le vétérinaire, ce chat s'emploie à le réconforter pour lui faire oublier la maladie (Vidéo)

Une fois de plus, une belle histoire d’amitié entre un chat et un chien vient rappeler que ces animaux peuvent tout à fait s’entendre et même devenir extrêmement proches. Il s’agit ici d’un félin appelé Winston qui prend soin et réconforte son ami, un chiot répondant au nom de Zeke. Ce dernier était très faible en revenant de chez le vétérinaire et avait plus que jamais besoin de soutien.

Il est vrai que les chats et les chiens préfèrent souvent s’éviter, voire entrer en conflit. Pourtant, il arrive aussi que des représentants de ces 2 espèces s’apprécient jusqu’à devenir inséparables. C’est le cas de Zeke, un jeune canidé, et Winston, son compère félin. Leur formidable histoire est rapportée par le site Pet Buzz.

On apprend ainsi que Zeke a eu un malaise à cause d’une réaction allergique. Entré en contact avec une plante dont la variété n’a pas été précisée, il a eu une crise d’urticaire assez sévère.

Ses propriétaires l’ont alors emmené chez le vétérinaire pour recevoir des soins et soulager les symptômes dont il souffrait. On lui a administré des injections de stéroïdes et de Benadryl, un médicament à base de diphénhydramine et agissant comme antihistaminique.

De retour à la maison, le jeune chien était particulièrement affaibli. Heureusement, son ami Winston était là pour l’aider à se sentir mieux.

L’adorable chat a compris que quelque chose n’allait pas. Il s’est couché près de Zeke et a commencé à lui lécher la tête et à le câliner, pour lui apporte du réconfort.

Une scène pleine de tendresse et montrant la compassion dont les animaux peuvent faire preuve les uns envers les autres. Elle a été filmée par leur maîtresse, et la vidéo publiée sur YouTube. La voici :

A lire aussi : Pour que sa portée voit le jour cette chatte errante force une dame à l'accueillir