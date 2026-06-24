Embuscade : pourquoi votre chat vous attaque-t-il les chevilles quand vous passez ?

Vous marchez tranquillement quand, soudain, votre chat bondit sur vos chevilles : une véritable embuscade ! Rassurez-vous, ce petit prédateur en herbe n’est pas en train de vous déclarer la guerre. Il exprime simplement un instinct de chasse qui peut être renforcé par l’ennui ou un manque de stimulation.

Comme d’autres propriétaires de chats, peut-être avez-vous déjà été victime de ce genre de guet-apens : tapie dans l’ombre, votre boule de poils est à l’affût, elle vous guette puis se jette soudainement sur vos chevilles lorsque vous passez à proximité ! Ce comportement peut être surprenant, voire agaçant, mais il ne s’agit généralement pas d’une attaque volontaire. Derrière ces petits assauts se cachent souvent des instincts naturels liés au jeu, à la chasse ou à un besoin de stimulation.

Pourquoi votre chat vous prend-il pour une proie ?

Si votre chat vous attaque les chevilles, il ne vous prend pas forcément pour un ennemi : il suit surtout un instinct de chasseur bien ancré. Même domestiqués, nos minous conservent des réflexes hérités de leurs ancêtres sauvages : observer, se cacher, attendre le bon moment, puis bondir pour attraper sa « proie ».

Avec leur mouvement rapide, leur proximité du sol et leur trajectoire parfois imprévisible, vos chevilles deviennent ainsi une cible idéale pour ce petit prédateur de salon ! Dans certains cas, les spécialistes parlent même de prédation redirigée : le chat, incapable d’exprimer pleinement ses comportements de chasse sur des proies adaptées ou des jeux suffisamment stimulants, reporte cet instinct sur des cibles accessibles… comme vos pieds en mouvement ! Derrière cette « attaque » se cachent donc souvent l’envie de jouer, l’excitation ou un besoin d’interaction. Derrière cette « attaque » se cachent donc souvent l’envie de jouer, de l’excitation ou un besoin d’interaction.

Un besoin naturel qui n’est pas satisfait

En général, ce genre d’embuscade dissimule un besoin naturel resté insatisfait. Un chat, même vivant en intérieur, reste un prédateur dans l’âme. Votre petit compagnon à moustaches a en effet besoin de traquer, de bondir, de poursuivre et de résoudre de petits défis au quotidien. Lorsqu’il ne dispose pas d’assez d’occasions d’exprimer ces comportements, une frustration environnementale peut apparaître. Un logement peu enrichi, un manque d’activités ou une routine trop monotone peuvent alors favoriser l’apparition de comportements de chasse dirigés vers les humains.

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Ce phénomène est parfois associé à ce que certains comportementalistes appellent le syndrome du tigre : un ensemble de comportements observés chez des chats dont les besoins de prédation, d’exploration et d’activité ne sont pas suffisamment satisfaits. Ces félins peuvent alors devenir plus impulsifs, multiplier les embuscades ou mordiller plus fréquemment les chevilles et les mains de leurs propriétaires.

Les jeunes chats sont particulièrement concernés, car leur curiosité et leur énergie débordante les poussent à tester leur environnement.

L’info Woopets – Comment gérer ces petites embuscades ?

Pour limiter les attaques de chevilles, il faut surtout répondre aux besoins naturels de votre petit moustachu plutôt que le punir. Voici quelques pistes pour gérer la situation :

Gardez votre calme au moment de « l’attaque » et détournez son attention vers un jouet ;

Anticipez les embuscades en repérant les signes avant-coureurs : regard fixe, posture basse, attente au passage… ;

Essayez de comprendre votre minou en observant les moments où cela se produit (Après une longue absence ? Au réveil ? Lorsqu’il cherche simplement votre attention ?...) ;

Enrichissez son environnement en ajoutant des cachettes, des lieux d’observation en hauteur, des jouets interactifs… ;

Prévoyez des moments de jeu réguliers pour limiter l’ennui ;

Proposez-lui des jeux de poursuite (canne à pêche, plumeaux, jouets mobiles…) ;

Évitez d’encourager ce comportement (notamment en évitant de jouer avec les mains ou les pieds).

Avec un peu de patience et de régularité, votre chat apprendra progressivement à canaliser son énergie autrement, pour le plus grand bonheur de vos chevilles !