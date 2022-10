Elle sauve son chat de justesse alors qu'on venait de le jeter dans un canal

Ellis de Korte est toujours sous le choc et en colère, plusieurs jours après l’acte brutal ayant failli coûter la vie à son chat Rody. Ce dernier a, en effet, été jeté par un individu dans un canal avant de quitter les lieux. Fort heureusement, les cris de détresse de l’animal ont alerté sa maîtresse et qui a pu le repêcher à temps. Elle demande à présent l’aide du public pour identifier le coupable et son complice.