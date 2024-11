Elle recueille un chat sénior malade et adresse un message poignant à son ancien propriétaire forcé de s'en séparer (vidéo)

Nuji est un chat âgé et malade, tout comme son ancien propriétaire qui n’est plus en mesure de le garder. Arrivé chez Christina Ha, l’animal reçoit toute l’affection dont il a besoin et offre énormément en retour.

Christina Ha, alias @whiskstowhiskers sur TikTok, est une grande amoureuse des chats dont on ne compte plus les sauvetages. Nous vous avions d’ailleurs déjà parlé d’elle à plusieurs reprises, notamment lorsqu’elle avait adopté un félin sénior mal en fin de vie appelé Jack et quand elle en avait fait de même pour Haku et Haru. Plus récemment, c’est à un autre vieux matou malade répondant au nom de Nuji qu’elle a offert l’hospitalité.

Elle a raconté l’histoire de ce félin roux dans une vidéo postée sur TikTok et y a adressé un message émouvant et sans jugement à son ancien propriétaire, d’autant plus que ce dernier ne s’était pas séparé de Nuji par choix ; la personne était tombée malade et n’était plus en mesure de le garder.



@whiskstowhiskers / TikTok

Nuji est positif au virus de l'immunodéficience féline, ou FIV. Il a donc constamment besoin de soins et d’attention, mais ceux qui connaissent Christina Ha savent qu’elle ne recule jamais face à ce genre de défi.

« Merci d'avoir fait ce choix difficile »

« Peut-être êtes-vous tombé amoureux de lui bien avant que les gens sachent que le FIV n'était pas une condamnation à mort, et vous avez décidé que ces 3 lettres ne le définissaient pas, dit-elle à l’ancien ami humain de ce chat. Je ne crois pas que vous vouliez que ça lui arrive. Votre aide à domicile l'a fait venir car votre état de santé se dégradait. »

« Merci d'avoir fait le choix difficile de laisser quelqu'un [prendre soin de lui] à votre place », conclut Christina Ha.

Comme elle l’a fait avec tous les chats qu’elle a eus par le passé, la bénévole donne de l’amour sans compter à Nuji et met un point d’honneur à ce qu’il ait droit à la fin de vie la plus heureuse possible.

Voici la vidéo, mise en ligne le 22 octobre 2024 sur TikTok, où elle totalise des dizaines de milliers de vues, et relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Un chaton Ragdoll prend son courage à 2 pattes et effectue son tout premier saut "vertigineux" sous les yeux de sa maîtresse (vidéo)